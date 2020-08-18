وزير قطاع الأعمال العام :مصانع الأدوية تحتاج إلى 1.7 مليار جنيه لتأهيل خطوط الإنتاج

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تم الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد ” GMP” بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ووجه الوزير الشركة القابضة للأدوية بوضع استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة لها خلال أسبوعين، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021.

كما أكد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة الحصة السوقية للشركات، والدخول في شراكات لإنتاج الخامات الدوائية، وتحسين استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأدوية.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن ما تم من تقييم فني لخطوط الإنتاج في إطار العمل على التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والعمل على إنتاج وتسجيل مستحضرات جديدة، وحسن إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة.

وقد أظهرت مؤشرات الشركة القابضة عن القوائم المجمعة خلال عام الموازنة 2020/2021، استهداف إيرادات بقيمة 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعليا في العام المالي 2018/2019، واستهداف صافي ربح بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن عام 2018/2019.

ووفقا لمشروع موازنة 2020/2021، تبلغ جملة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة 423 مليون جنيه بنسبة نمو 32.6% عن فعلى 2018/2019، فيما يبلغ صافي الربح المستهدف 239 مليون جنيه بمعدل نمو 71% عن فعلى 2018/2019، وتبلغ حصة وزارة المالية حوالي 45 مليون جنيه.

وبالنسبة لمؤشرات الشركات التابعة، تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة 23.1 مليار جنيه لعام 2020/2021 بمعدل نمو 36%، فيما تبلغ قيمة الصادرات 508 ملايين جنيه بزيادة عن فعلى 2018/2019 بنحو 54.4%، وصافي ربح حوالي 1.044 مليار جنيه بنسبة نمو 172.5% مقارنة بفعلى 2018/2019. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة في الشركات التابعة 554.9 مليون جنيه.

وقد وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة والعاملين بها على تطور الأداء والنتائج المحققة.