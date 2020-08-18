طلب برلماني لوزير الزراعة لسرعة التحرك لمواجهة أزمة نقص الأسمدة

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات والأزمات المزمنة التى يعاني منها الفلاحين كل عام من صرف الأسمدة وخاصة في فصل الصيف.

وقال “مرشد ” فى بيان عاجل موجه للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ إن هناك مشكلات كبيرة وعدم وجود عدالة فى توزيع الأسمدة مما يضطر كل مزارع الجوء للسوق السوداء، وبالتالي تقل حصة كل مزارع من المحاصيل فيقل إنتاج المحاصيل الصيفية.

مضيفًا أن هناك طلبًا كبيرًا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي وأن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن لأنه لم يتم تعميمه بالمحافظات، مطالبا الحكومة بضرورة حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه، مع تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء ما يلزمه من الأسمدة دون حدوث أي خلل للقضاء على أزمة نقص الأسمدة التي أصبحت تتكرر سنويًا.