تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقاً لمعايير القوات المسلحة .حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة.

عقب توقيعها عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة التنمية المحلية بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030