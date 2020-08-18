منظومة الشكاوى الحكومية ترصد معاناة “سيدة الأقصر” و”التضامن” والجمعيات الأهلية يحلون مشكلاتها 

تلقت المنظومة مشاركة ايجابية من أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، تناولت استغاثة المواطن إيضاحاً لصعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منه مواطنة مسنة تدعى/فتحية ج. ا. تبلغ من العمر ٧٥ عاما، ومقيمة بمفردها بقرية الزينية بمحافظة الاقصر. تفاعلاً مع ما يرد من شكاوي واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق منها بالنواحى الإنسانية، وتأكيداً على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوي والإستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن التعامل مع هذه الاستغاثة يعد نموذجا للجهود التى تقوم بها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة، موضحاً أنه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الإحتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن سرعة دعم كافة الأسر والشرائح الفقيرة، فقد تم بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة محل الاستغاثة، حيث توجه فريق العمل المكلف من مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، وتبين أن المواطنة أرملة مسنة تبلغ من العمر ٧٥ عاما، وتحصل علي معاش كرامة بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيها شهريا، علما بأن المواطنة تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن وليس به أي اثاث أو أدوات كهربائية، كما أن المنزل يحتاج الي إعادة تأهيل وبناء.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات فى إطار التعامل الفورى مع الاستغاثة، موضحاً أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي رقم ٣٣ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ والمرسلة لمؤسسة التكافل الاجتماعي برقم صادر ٥٧٢ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ لربطها وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الإجتماعية، فضلاً عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز ٥ شعلة من جمعية أبناء البلد للتنمية.

كما تضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل لجمعية الأورمان بالأقصر لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية مصر الخير لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريا، فضلاً عن تسليم المواطنة سريرا خشبيا عرض ١٢٠ سم بالمرتبة والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بالزينية بحري بمحافظة الأقصر.