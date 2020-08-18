ضبط أطنان سكر وزيت ودقيق تموينى مدعم بتلا بالمنوفية
كتب عادل شحتينو
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط عدد 31 قضية تموينية متنوعة فقد تم ضبط صاحب محل بدال تموينى بدائرة مركز شرطة تــلا ، وبحوزته ( 3,940 طن سكر تموينى – 1,596طن زيت تموينى مدعم – 600 كيلو جرام أرز – 500 كيلو جرام مكرونة) سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة . ضبط قائد سيارة نقل محمله بـ عدد 168 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى8,400 طن دقيق “بلدى مدعم حال تواجده بدائرة مركز شرطة تلا ، عقب قيامه بتجميع الدقيق البلدى المدعم من أصحاب المخابز البلدية . ضبط صاحبة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة تــلا وبحوزتها 425 كيلو جرام “سمن صناعى” – 240 كيلو جرام “زيت طعام” مجهول المصدر) . كما تم ضبط صاحب محل بقالة بدائرة مركز شرطة تــلا وبحوزته 1 طن “أرز طعام” مجهول المصدر . ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك) بدائرة مركز شرطة تــلا ، وبحوزته (200 كيلو جرام “لحوم مجمده” – 48 كيلو جرام “كبده مجمده” مجهولة المصدر) . كما تم ضبط عدد (16) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (محال تجارية) ، وكذا عدد (10) قضايا عدم وجود شهادة صحية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابه