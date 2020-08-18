دفن جثة ثانى حالة انتحار فى عزل كورونا بالاسكندرية

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة باب شرق بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار مصاب كورونا بمستشفى جمال عبدالناصر، وسؤال العاملين عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة لفحصها، ونقل جثة المتوفى إلى الغرف المخصصة لتهيئة المتوفين بكورونا وتجهيزهم تمهيدا لدفنهم، وانتداب مصلحة الطب الشرعي للكشف وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وفي حالة التعذر تتم مناظرة الجثث خارجيا. كان المتوفى قد تم حجزه فى غرف عزل المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم إيداعه لتلقي الرعاية الصحية على مدار الأيام الماضية للعلاج من الفيروس. وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى 47 سنة، من محافظة الإسكندرية، وقبل وفاته طلب من العاملين الذهاب إلى دورة المياه الموجودة بمبنى العزل ثم غافل الموجودين وقام بالقفز من شرفة الطابق الأول بالمستشفى، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحدا في وفاته وأنهم كانوا يشتبهون في إصابته باضطراب نفسي دفعه لإنهاء حياته، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات. يذكر ان هذه الحالة هى الثانية خلال هذا الشهر حيث أقدم «ع.أ.ع» 49 عاما من محافظة البحيرة على الانتحار وألقى بنفسه من الطابق الثالث بمستشفى العجمي النموذجي غربي الإسكندرية، وسقط إلى الأرض جثة هامدة. فيما أفادت التحريات المبدئية أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة أصيب بالإكتئاب .