اقتراح برلماني بنقل مقابر القاهرة الكبرى خارج الحيز العمراني وتعويض أصحابها بوحدات سكنية 

تقدم النائب رضا البلتاجي، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية، بشأن نقل مقابر القاهرة الكبرى.

وقال الاقتراح المقدم للحكومة؛ إن مقابر القاهرة الكبرى صداع مزمن فى رأس العاصمة التاريخية والحضرية، وتشويه لجسدها منذ عشرات السنين، وهذه المقابر تشغل مساحة كبيرة وتقع فى مناطق حيوية بالمحافظة، ويتزاحم فيها الأحياء مع الأموات فى ظاهرة تكاد تنفرد بها مصر من بين دول العالم فيما يعرف باسم «مدينة الموتى»، وكان هناك محاولات كثيرة من الحكومة لنقل هذه المقابر وسط احتجاجات من أصحاب هذه المقابر.

وطالب النائب في اقتراحه باستبدال هذه المقابر بأخرى خارج من الحيز العمراني، وتحويل هذه المناطق إلى مساحات خضراء تشكل رئة نظيفة تمد القاهرة بالهواء النقي، فضلا عن إقامة مشروعات استثمارية وأخرى سياحية ترتبط بطبيعة المنطقة القديمة، بالإضافة إلى إقامة مدن سكنية لتعويض أصحاب هذه المقابر وتقسيط أثمانها بأقساط اقتصادية على مدى طويل.

واقترح النائب على أن يتم تسليم الأهالي للمقبرة في مقابل الحصول على وحدة سكنية ضعف المساحة ومقبرة خارج الحيز العمراني يتم تسديد ثمنها بالتقسيط المريح.