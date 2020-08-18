بعد أيام من فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية.. ثلاثة الآف طالب تقدموا بطعون.. والمواد الثقافة الأكثر جدلًا

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، أن هناك أكثر من ثلاثة الآف طالب وطالبة تقدموا بطعون في الأيام الأولى من فتح باب التظلمات، التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي، لافتًا إلى أن المواد الثقافة هي الأكثر طعنًا من قبل الطلاب.

وأضاف أن الطالب يتعرف على ورقة إجابته من خلال الإدارة التعليمية التابع إليها عن طريق الإنترنت وذلك تسهيلًا على الطلاب، ومن ثم يكتب تقريرًا على رؤيته وملاحظاته، مؤكدًا أننا نستشهد برؤية الطالب عند إعادة مراجعة الورقة.

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية وصلت لـ 100% وفي العلمي 72.9% وفي الأدبي 64 % النسبة العامة للشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 67.66%.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 /2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.