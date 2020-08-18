خبير قانونى يكشف لـ ” الاهالى” حيثيات النطق بالحكم فى قضية “الحريرى” اليوم

د. ” ايمن سلامة”: النطق بالحكم غيابيا وانتظار النطق بالعقوبة ..

ولدى المحكمة “قناعة يقينية” من دون شك بأن المتهمين هم مرتكبى الحادث..

بدأت، اليوم ” الثلاثاء”، جلسات النطق بالحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال من المنتمين لحزب الله ، متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين، حيث انه من المقرر ان يتم النطق بالحكم فى تمام الساعة الثالثة ، بحيث يكون اما ببراءة المتهمين او ادانتهم ،وهو حكم غيابيا ، والذين سبق لمكتب الادعاء العام للمحكمة ان توصل لادانتهم ومساهمتهم الجنائية فى الحادث .

ويقول دكتور” ايمن سلامة “، استاذ القانون الدولى العام ، واحد المعنين بالقضية ، انه منذ بداية الجلسة اليوم، استعرضت المحكمة الحيثيات التى خلصت اليها بعد تمحيص وتحقيق والذى جعلها تتوصل الى قناعة يقينية من دون شك ان المتهمين وفقا للتوصيف السابق من مكتب المدعى العام للمحكمة بانهم هم الذين ارتكبوا الحادث الارهابى الذى وصفه مجلس الامن بانه حادث ارهابى خطير هدد السلم والامن الدوليين.

واوضح” سلامة”، ان حرية القاضى فى تقدير وسائل الاثبات المطروحة عليه فى الدعوى ، نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشخصية، والتى تعتبر نتيجة ثانية الى جانب حرية القاضى فى الاستعانة بكل وسائل الاثبات ، مشيرا الى ان ذلك يعنى ان القاضى حر فى ترجيح بعض الادلة المطروحة عليه على البعض الاخر سواء كان دليلا مباشرا مؤديا بذاته الى النتيجة التى انتهى اليها القاضى ، ام كان دليلا غير مباشر يتوصل بواسطته القاضى الى تكوين اقتناعه بعد بذل مجهود عقلى يقوم على ملاحظات الوقائع والتفكير فيها للوصول للحقائق.

ويضيف ” سلامة “، ان كافة التشريعات الوطنية اوجبت فضلا عن النظم الاساسية للمحاكم الدولية ومنها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تسبيب الاحكام التى تصدرها المحاكم ، وبالتالى فما حدث اليوم ” الثلاثاء”، فى لاهاى مقر المحكمة الخاصة بلبنان لم يكن فقط الحكم بادانة المتهمين ولكن ايضا ماهى الاسباب، اى حيثيات اى تسبيب هذه الاحكام، مشيرا الى ان الهدف من تسبيب الاحكام هو ضمان جديتها والحصول على الثقة فى عدالة هذه الاحكام ، لذلك تعلل الاحكام القضائية وينطق بها فى جلسات علنية وليست سرية.

واكد ” سلامة”، انه يجب على كل حكم ان يحدد هوية الاطراف وحضورهم اوغيابهم كما حدث اليوم فى المحكمة فى يوم النطق بالحكم ، والمتهمون غائبون عن الجلسة ، لان هذه المحكمة فى نظامها الاساسى تسمح بالمحاكمات الغيابية بشروط معينة وضمانات محددة ، كما يجب ان يشتمل الحكم على اسباب ومنطوق ذلك الحكم واساسه ، بحيث يبين المنطوق ما هى الجرائم التى تقرر ادانة الاشخاص المذكورين او مسئوليتهم عنها ، وبالتالى كان تحديد المسئوليات للمتهمين الذين قضت اليوم المحكمة بادانتهم واشتراكهم فى الحادث الارهابى الذى وقع فى بيروت وقتل فيه رفيق الحريرى ومعه 22 من المرافقين الاخرين ، ووصف مجلس الامن ذلك الحادث بانه حادث ارهابى هدد السلم والامن الدوليين، موضحا انه اذا كان القاضى حرا فى تكوين اقتناعه بما يمليه عليه ضميره ، ورغم سيادة الاقتناع الشخصى للقاضى ، فان ذلك لا يمنعه من تسبيب احكامه.

يذكر انه عقب وقوع الحادث فى فبراير 2005، طلب رئيس الوزراء اللبنانى” فؤاد السنيورة” انذاك من منظمة الامم المتحدة ان ترسل لجنة تحقيق دولية للتحقق من ملابسات وظروف الحادث وبرر طلبه بان حجم وطبيعة الحادث التفجيرى يفوق القدرات النوعية للسلطات اللبنانية المختلفة ، وبعد ذلك طلب السنيورة من المنظمة ان تشكل ” محكمة ذات طابع دولى ” وان يكون مقرها خارج لبنان ، وذلك لاستحالة ان تستضيف لبنان بظروف التشذى الطائفى والسياسى والاجتماعى ان يلائم استضافة لبنان لهذه المحكمة، ومن ثم اتفقت الحكومة اللينانية مع منظمة الامم المتحدة على ان يطون مقر المحكمة فى لاهاى” مدينة القضاء الدولى”