وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قراراً بندب الدكتورة كرمة محمد سامي أستاذ الأدب الانجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس للعمل مديرا للمركز القومي للترجمة لمدة عام خلفا للدكتورة علا عادل التي تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب بعد ترشيحها من وزارة التعليم العالي للعمل ملحقاً ثقافياً لمكتب البعثة التعليمية بدولة النمسا ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للدكتورة علا عادل على المنصب الجديد وتمنت لها التوفيق .

يذكر أن الدكتورة كرمة محمد سامي فريد إسماعيل تخرجت في كلية الألسن مايو 1987 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ، اختيرت لمنحة الفولبرايت عام 1989 وحصلت على درجة الماجستير بتقدير ممتاز ، ثم نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالة بعنوان النماذج النسائية الأصلية في مسرحيات آرنولد وسكر أحادية البطلة، عملت رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن ( 2006 – 2009 ) ، وكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن ( 2008 – 2015 ) ، عضو مجلس إدارة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة ورئيس شعبة اللغة الإنجليزية بالوحدة بكلية الألسن ( 2007 ـ 2012 ) ، مساعد منسق برنامج تنمية مهارات خريجي الجامعات EDUEgypt (معهد تكنولوجيا المعلومات) بكلية الألسن ( 2007 – 2014 ) ، أمين مجلس جمعية خريجى كلية الألسن ( 1996 – 2002 ) ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي كلية الألسن ومقرر اللجنة الثقافية منذ مايو 2010 ، عضو لجنة مشاهدة أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 35 ، عضو عدة لجان بالمجلس الأعلى للثقافة هي لجنة الدراسات الأدبية ( 2009 ـ 2011 ) – لجنة الدراسات الأدبية واللغوية المجلس الأعلى للثقافة ( 2013 – 2015 ) لجنة جائزة التفوق ( 2015 – 2017 – 2018 ) ، عضو لجنة الترجمة الأدبية واللغوية بالمركز القومي للترجمة ( 2012 ـ 2013 ) ، عضو اللجنة العلمية لمؤتمر السياسة الثقافية للترجمة 2015 بالتعاون بين جامعة مانشستر وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة عضو لجنة مشاهدة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر الدورتين 23 و 25 ، رئيس تحرير مطبوعات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى الدورة 25 ، محكم جائزة الترجمة باتحاد كتاب مصر 2018 ، محكم جائزة النقد الأدبي باتحاد كتاب مصر 2019 ، عضو اتحاد كتاب مصر ، عضو نادى القصة ، اجتازت البرنامج المتميز Senior Executive Development Programتنفيذ المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع جامعة Rutgers الأمريكية بمدينة شرم الشيخ 2010 ، شاركت فى إعداد لائحة الدراسات العليا وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن جامعة عين شمس واشرفت على تطبيقها فى العامين الدراسيين 2013/2014، 2014/2015 ، رئيس تحرير مجلة الألسن للترجمة ( 2008 – 2015 ) ، نائب رئيس تحرير مجلة فيلولوجى كلية الألسن ( 2008 – 2015 ) نائب رئيس تحرير صحيفة الألسن كلية الألسن ( 2008 – 2015 ) عضو الهيئة الاستشارية بالمركز القومى للترجمة ( 2012 حتى 2015 ) ، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى اللغة الإنجليزية وآدابها الدورة الحادية عشرة ( 2013-2016 ) أمين وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى اللغة الإنجليزية وآدابها الدورة الثانية عشرة والدورة الثالثة عشرة ، عضو لجنة تطوير مناهج اللغة الانجليزية بمراحل التعليم العام وزارة التربية والتعليم 2014 ، عضو لجنة مراجعة معايير تدريس ووضع مناهج اللغة الانجليزية بمراحل التعليم العام وزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية 2016 ، حصلت على شهادة تقدير من كلية الألسن جامعة عين شمس للمشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى الثانى للكلية “اللغات والآداب وتحديات قرن جديد” ، فازت بجائزة العلوم الإنسانية من مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان عام 2000- الأردن ، شهادة تقدير الأستاذ الجامعى المتميز مقدمة من مؤسسة ويكيميديا – الاشتراك فى برنامج ويكيبيديا التعليمى والاشراف على تطبيقه فى كلية الألسن 2013 ، درع برنامج ويكيبيديا للتعليم بالعالم العربى بجامعة عين شمس ، شهادة تقدير من كلية الألسن للمشاركة الفعالة فى مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بكلية الألسن ، درع كلية الألسن جامعة عين شمس لمشاركتها فى تأهيل كلية الألسن للاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد ، شهادة تقدير من كلية الألسن جامعة عين شمس للمشاركة فى حصول الكلية على اعتماد الهيئة القومية للاعتماد والجودة ، شهادة تقدير قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن لما بذلته من جهد خلال فترة توليها وكالة قطاع الدراسات العليا وتأسيس منتدى البحث العلمى لشباب الباحثين ، درع شكر وتقدير من قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الألسن جامعة عين شمس تقديرا لما أنجز فى قطاع الدراسات العليا والبحوث ، شهادة تقدير قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن، للمشاركة فى تنظيم المنتدى العلمى الرابع لشباب الباحثين ، اختيار لجنة تحكيم مؤسسة يورودرام لترجمة المسرح بباريس لمجموعتها المسرحية “بهية..خمسة وجوه مصرية” ضمن قائمة الشرف عام 2020 ، ها العديد من البحوث المنشورة فى كتب ومجلات محكمة وفصليات متخصصة وكتب مؤتمرات منها الزهو بالنفس فى دراما د.ه. لورنس العدنية ترمل السيدة هولرويد ، الشخصية المزدوجة فى مسرحية تنسى ويليامز هذه الملكية المحرمة ، بطولة اللابطل فى الحب فى المنفى لبهاء طاهر ، قدمت العديد من الأنشطة التثقيفية لطلاب كلية الألسن ، قامت بتدريس مادة الحضارة الإسلامية للطلاب الوافدين من معهد الدراسة بالخارج بالولايات المتحدة IFSA إلى كلية الألسن ( 2010 ) ، نظمت وشاركت فى الكثير من الأنشطة والندوات والمؤتمرات كما أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، لها العديد من المؤلفات منها جميلة. قصص قصيرة، فسيفساء قاهرية ، الميتادراما: صورة المسرح فى المرآة ، مريم.. حكايا ، السينما تقود الشعر.