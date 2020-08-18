طلب إحاطة عاجل حول خفض وزن رغيف الخبز من وزارة التموين

قدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير التموين حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز للفقراء.

وقال الطلب؛ فوجئنا بنشر قرارات وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الشعبى إلى 90 جرام بدلاً 110 جرام أي بإنخفاض يصل إلى 20 جرام وبنسبة تصل إلى ما يقرب من حجم 4/1 رغيف خبز الفقراء المدعوم والذى يستفيد منه حوالى 72 مليون مواطناً مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية وفقاً لتصريحات وزارة التموين.

وتابع: وللأسف الشديد يأتي خفض وزن رغيف الخبز الشعبي متجاهلاً للمؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى أعلن فيه عن ارتفاع معدل الفقراء في بلادنا لتصل إلى 32.5% عام 2018 بدلاً من 27.8% بزيادة قدرها 4.7% وفقًا للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التي تعلن أن حجم الأسر الفقيرة يصل إلى 45% من مجموع السكان.

كما تتجاهل وزارة التموين الزيادة الجديدة للفقراء التي حدثت بسبب التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا 2020، كما تأتى الزيادة في خفض وزن رغيف الخبز متناقضًا مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية.