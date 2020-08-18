آااه بــــيـــــروت ….عيش الـغـراب

كتب مراد ميشيل

إذا تحدثنا عن لبنان ، أو باريس الشرق كما كُنا نطلق عليها ، فلابد أن نبدأ من بداية تاريخ الحضاره الفينيقيه لتاريخ لبنان القديم ، لننتقل بعدها للحكم الخارجى الذى يُقسم لإحدى عشر حقبه..تبدأ بالترتيب : الآشوريين ، الفراعنه ، البابليين ، الفرس ، المقدونيين ، ثم الرومان ، البيزنطيين للحكم العربى ثم العثمانلى ، إدارة الحلفاء وتنتهى تلك الحِقبه بـ الإنتداب الفرنسى..

لننتقل بعدها لتاريخ لبنان الحديث ، والذى يبدأ بعدة أزمات انهكتها من الداخل وانهكت الشعب نفسياً..تبدأ بـ : أزمة 1958 ، المقاومه الفلسطينيه ، الحرب الأهليه التى استمرت خمسة عشر عاماً وستة شهور من 13 أبريل 1975 لـ 13 أكتوبر 1990 ، لننتقل بعد تلك الفتره للإجتياح الصهيونى ، حِقبة السوريين ، سلسلة الإغتيالات ، ثورة الآرز ، حرب 2006 ، مظاهرات المعارضه ، حوادث الشمال 2007 ، حوادث 2008 ، تداعيات الحرب السوريه ، لإحتجاجات 2019..

ثم..

الإنفجار..

وتبدأ المأساة فى أواخر 2013 وبداية 2014 أى قبل إحتجاجات 2019 بـ5 أعوام ، تدخل حاوية لمرفأ بيروت تحمل 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم التى تستخدم بالأساس فى الزراعه وأيضاً تستخدم فى التفجيرات ، فى حالة سوء تخزينها وحسب ما ردده أحد الخبراء الأمنيين أنها لو احتكت بشئ صلب او نُشب حريق ما تتحول مادة نترات الأمونيوم لـ مادة (تى.إن.تى) فماذا لوكانت الشحنه بذلك الحجم ليتحول الإنفجار الذى رأيناه بالشكل المفجع بل المرعب على القنوات الفضائيه..i

وعندما دققت النظر فى الفيديوهات المنثوره على القنوات الفضائيه ومواقع التواصل الإجتماعى ، وبعض اقوال الخبراء الأمنيين وجدت بالفعل ان سبب هذا الدخان الذى بدأ فى التصاعد ثم تحول لإنفجار يشبه الإنشطار النووى ، هو نتاج عن جسم صلب احتج بمادة نترات الأمونيوم مع حدوث حريق مدبر مع صاروخ سى 4 قد أطلق ليحقق ذلك الإنفجار البشع الذى دمر معظم العاصمه وتسبب فى مقتل اكثر من 160 وآلاف الجرحى غير المفقودين تحت الأنقاض او الاشلاء التى تطايرت اثناء الإنفجار…

فـ الكيان الصهيونى له المصلحه وأيضاً حزب الله ، فلكل طرف منهم له المصلحه فى دمار بيروت…

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يأتى إنفجار بيروت الدامى قبل يومين من الذكرى الـ75 لدمار المدينتين اليابانيتين نجازاكى و هيروشيما فى 6-9 أغسطس 1945 بقنبلتين نوويتين صنعتها أميركا لتجربها فى اليابان ، لتنهى بتلك العمليه الشيطانيه والعمل الكارثى الغير إنسانى بالمره التى تتمتع به أميركا منذ ظهورها ، لتنهى بذلك الحرب العالميه الثانيه ، ولا داعى الآن ان اتحدث عن الجرائم اللاإنسانيه التى ترتكبها أميركا ، فالكل يعرف جرائمها إلا الجبناء والذين يدفنون رؤوسهم فى الرمال..

اسفرت الحادثه الإمريكيه الغير إنسانيه فى سقوط 90,000 لـ166,000 إنسان فى نجاز

اكى وحدها ، أما هيروشيما فى 9 أغسطس فأسفرت الجريمه الإمريكيه الحقيره عن 60,000 لـ 80,000 ألف قتيل..

راح ضحية الإنفجار النووى مايقرب من 15-20% مُتأثرين بجروح وحروق وتشوهات وصدمات ، وهذا غير الحروق الإشعاعيه ، يضاعفها الأمراض وسوء التغذيه والتسمم الإشعاعى ، ومنذ ذلك الحين توفى عدد كبير بسبب سرطان الدم (231 حاله) وسرطانات صلبه (334 حاله) نتيجة التعرض للإشعاعات..

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فكان لابد من أجل أن يظهر شكل الإنفجار المرعب على شكل عيش الغراب ، أن يحدث الآتى وهو حدوث حريق مدبر بجانب شحنة نترات الأمونيوم مع وجود جسم صلب وسط الشحنه بالإضافه لسقوط صاروخ من سيفور الذى يساعد على الإنفجار بالشكل المرعب الذى رأيناه ويدمر معظم العاصمه…

السؤال هنا..

من يملك تلك الماده غير 4 جهات منها الكيان الصهيونى الصديق المُستتر لنظام الملالى ونظام حزب الله الذى بينه وبين السيد ميشيل عون مصالح مشتركه غير معلنه منها جلوس ميشيل عون فى بعبدا الذى كان يحلم به ليل نهار ، ولكن بشرط حكم حزب الله للمرافئ وبعض القطاعات الحكوميه بالدوله عن طريق رئيس الوزراء حسان دياب ، وهذا وحده يُشكل خطر على الدوله التى عانت الآمرين خلال تاريخها العظيم الذي يعود للحقبه الفينيقيه ..