دينية النواب تطالب الحكومة سرعة اتخاذ قرار بفتح المساجد لصلاة الجمعة

طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ قرار بتلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد “العبد” خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الهدف من القرار تهدئة وإطفاء غضب الشارع المصري وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، ونتمنى أن تصدر اللجنة في اجتماعها غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو على سبيل التجربة.

ودعا إلى رفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: هذا المطلب شعبي قبل أن يكون برلماني، ومجلس النواب ينقل نبض الشارع.

وتابع: نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لابد أن يكون فى إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أى شىء.