التماس برلماني لوزيرة البيئة لإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة تلوث مجرى السيل بحلوان

قدم النائب رضا البلتاجي التماس موجه لوزيرة البيئة، بشأن إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة تلوث البيئة داخل مجرى السيل بمنطقة حدائق حلوان، حيث تتراكم أكوام القمامة بكميات ضخمة جدًا وينتج عنها أحيانًا كثيرة حرائق، أحالت حياة السكان (نصف مليون مواطن) إلى جحيم، الأمر الذي ينتج عنه الأمراض بين المواطنين بسبب الأدخنة التي تطول مساحات كبيرة من المجرى، مما يكلف الدولة المليارات لعلاج الأمراضة الناجمة عن الحرائق.

علاوة على أطنان القمامة التي تكبد المحافظة 3 ملايين جنيه سنويًا في نقلها من مجرى السيل الذي تتراكم داخله أكوام القمامة، علاوة على أن الأكوام ستكون عائق أمام السيول حالة وقوعها.

وكان “البلتاجي” تقدم في السابق بمقترح موجه إلى وزير الري، بشأن الاستفادة من هذا المجرى عن طريق زراعته بأنواع من الخضروات الورقية، حفاظًا على المكان وحياة المواطنين.