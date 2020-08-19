 الأوقاف: عودة الجمعة في يد لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة قد رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور، لافتا إلى أن الموضوع قد تم إدراجه في جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل.

وشدد الوزير على جميع العاملين بالوزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

كما حذر جمعة جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أي مخالفة في ذلك للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.