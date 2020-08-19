 البرلمان يسأل الحكومة..تحذير من معديات الموت وفتح تحقيق عاجل.. استدعاء وزير التعليم العالي.. انقطاع المياه بمدينة السد العالي

إعادة النظر في مبالغ التصالح

تقدم النائب محمد عبدالغني ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إعادة النظر في سعر متر التصالح في قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، مضيفا أن هناك العديد من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار، ونظراً لأن فلسفة القانون هي زيادة أعداد المتقدمين بطلبات التصالح والتيسير على المواطنين لإنهاء هذه الظاهرة نهائياً.

وأوضح عبدالغني أن ارتفاع أسعار متر التصالح يزيد الأعباء على المواطنين في الاتجاه نحو التصالح، وخاصة في القرى والأحياء الشعبية والمتوسطة التي تتعدد فيها المخالفات مع انخفاض القدرات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية مما لا يمكن المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون، ومن ثم لابد من إعادة النظر في هذا الشأن بصورة جادة لتنفيذ القانون، هذا الى جانب تخفيف معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون والتيسير عليهم.

وطالب بضرورة سرعة إصدار التوجيهات بمراجعة سعر المتر للتصالح في جميع المحافظات، وذلك لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وخاصة أن غالبية تلك المخالفات تقع في المناطق والأحياء الشعبية والمتوسطة والقرى التي تنخفض فيها مستويات المعيشة والقدرات الاقتصادية للمواطنين، خاصة في تلك الظروف الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ملاءمة أسعار متر التصالح مع تلك الظروف لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وإنهاء تلك المخالفات.

معديات الموت

حذر النائب عاصم مرشد من استمرار غرق المعديات الذي أصبح مسلسلًا متكررًا لا ينتهي، وأشار إلى أن معدية “دمشلي” المنكوبة بكوم حمادة حصلت على ترخيصها حديثًا، رغم ذلك تعرضت للغرق.

وقال النائب في بيان موجه لرئيس الوزراء إن غرق المعديات يتسبب فى إسقاط العديد من الضحايا الأبرياء، مشيرًا إلى أن سبب اعتماد الأهالي على المعديات في التنقل من شرق لغرب القرى هو بُعد الكباري التي تصل إلى 25 كيلو مترا. مطالبًا بإنشاء كوبري علوي للحفاظ على أرواح البشر، كون معديات الموت لن تتوقف، وكان قد تسبب غرق معدية قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة، في غرق 4 أشخاص تم انتشال جثث 3 منهم.

فتح تحقيق في الواقعة

وطالب النائب جون طلعت، الحكومة بفتح تحقيق عاجل في واقعة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين في إحدى قرى البحيرة وهو ما نتج عنه عدد من الضحايا، مشددا على ضرورة تقديم المتسببين عنها للمحاكمة.

جاء ذلك في طلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، مطالبًا الحكومة بفتح ملف المعديات المتهالكة وإصلاحها وأخذ توصيات البرلمان في هذا الشأن بعين الاعتبار، وكذلك تشديد الرقابة عليها وتوفير فرق إنقاذ بالقرب منها للتعامل السريع مع أي حادث.

وقال النائب إن هذه الأزمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه المعديات المنتشرة في عدد كبير من القرى على مستوى الجمهورية من التهالك بسبب طول فترة عملها، فضلا عن عدم تجديدها.

وأشار إلى أن لجنة النقل بالبرلمان كان لها دور في توجيه عدد من التوصيات لإعادة تهيئة هذه المعديات حرصا على سلامة المواطنين، إلا أن الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات لتستمر الكارثة ويستمر سقوط الضحايا.

استدعاء وزير التعليم العالي

طالب النائب محمد الكوراني، باستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمعرفة جميع الحقائق حول التصريحات التي أطلقها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى وأعلن فيها أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال “الكورانى” فى بيان موجه للوزير إن متحدثه قال إن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي موجودة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا وأن هناك منتجًا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا، وأن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا، إضافة إلى تأكيده بأن هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها.

انقطاع المياه بأسوان

وجه النائب أحمد سعد درويش عن كوم أمبو بأسوان، طلب إحاطة عاجلا لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسبب الإنقطاع الدائم للمياه عن مدينة كوم أمبو وقرى مركز كوم أمبو بصفة يومية، فى ظل ظروف ارتفاع درجة حرارة الطقس، ويحدث الانقطاع بسبب تهالك وقدم محطات المياه وقلة الكفاءة لهذه المحطات وعدم توافر قطع الغيار فى بلد السد العالي، مما أدى إلى احتقان الشارع بمركز كوم أمبو، وطالب النائب بسرعة حل هذه المشكلة رحمة بالمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصعيد.