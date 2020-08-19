“كورونا” جزءٌ من وعد الله للمجاهدين بالنصر وهزيمة الكفار… أحدث فتاوى الجماعات

المؤشر العالمي للفتوى: 45% من خطابات التنظيمات حول الوباء تستهدف التأثير الفكري والعقائدي والتحريض على الحكومات إبراهيم نجم: المؤسسات الإفتائية الرسمية طبقت فقه النوازل بإصدار الأحكام الصحيحة منعًا لتشتت المسلمين ولجوئهم لمصادر غير موثوقة نبيل نعيم: الهدف من الفتاوى هدم استقرار المجتمعات وتسديد المقاتلين

تحقيق- منى السيد:

فتاوى عديدة أصدرتها الجماعات المتطرفة مع ظهور فيروس كورونا؛ والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للمواجهة أوائل العام الجاري، منها عدم صحة الصلاة بالشروط الجديدة؛ ووجوب تسوية الصفوف بين المصلين، واصفين إياها بـ”صلاة الشطرنج”، فضلًا عن فتوى عدم جواز إغلاق المساجد؛ وأن جملة “صلوا في رحالكم” إثم على المؤذّن، بالإضافة إلى ظهور “نجم الثريا” لإنهاء الفيروس. في الوقت نفسه ناشد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء رواد التواصل الاجتماعي بالتحقق في مشاركة المنشورات منعًا لانتشار الشائعات والخرافات.

فتاوى غير منضبطة

وحلَّل مؤشر الفتوى العالمي، بعض الفتاوى الرسمية غير المنضبطة، ولفت إلى أنها جاءت بنسبة (10%)، ووجد أن أغلبها صدرت من قِبل مفتي ليبيا الإخواني الصادق الغرياني، الذي أفتى بعدم جواز إغلاق المساجد بالكلية وضرورة السماح للأصحاء بالدخول واقتصار المنع على المرضى فقط، متجاهلًا بذلك التعليمات الصحية الاحترازية بإمكانية وجود مصابين وعدم ظهور الأعراض عليهم إلا بعد 14 يومًا حسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن فتواه بأنَّ قول “صلوا في رحالكم” إثم على المؤذّن.

إثارة الجدل ومخالفة القرارات

أما عن الفتاوى غير الرسمية، فأوضح مؤشر الفتوى أن (45%) كانت غير منضبطة، مؤكدًا استحواذ بعض السلفيين على أغلب الفتاوى غير المنضبطة، فاختلاف مستجدات المرض من دولة لأخرى أدى إلى ظهور موضوعات جديدة تختص بها بعض الدول عن غيرها، وبمجرد إصدار قرارات في بعض الدول بفتح المساجد، بدأت الأصوات السلفية في الظهور والاعتراض، حيث أفتى السلفي التونسي خميس الماجري بعدم صحة الصلاة بالشروط الجديدة ووجوب تسوية الصفوف بين المصلين، واصفًا إياها بـ”صلاة الشطرنج”.

هذا فضلًا عن استغلال السلفي أبو حفص المغربي لعدم تأدية صلاة التراويح في المساجد بسبب ظروف تفشي الوباء، ليُفتي بأن صلاة التراويح ليست فرضًا ولا سنّة وإنها فقط بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب. ومن الفتاوى التي أثارت جدلًا أيضًا، فتوى السلفي المصري “ياسر برهامي” الذي ادّعى بأن النبي محمد (صلى عليه وسلم)، لم يعفِ من يخشى الإصابة بالمرض من أداء صلاة الجمعة، وأنه لا توجد فتوى بإغلاق المساجد خلال الفترات السابقة رغم انتشار الأوبئة على مر التاريخ.

وفي هذا الإطار، أكد المؤشر استمرار بعض السلفيين في إثارة الجدل ومخالفة القرارات الرسمية والتلاعب بأحكام الدين؛ بهدف الاستمرار في الظهور الإعلامي وتسليط الضوء عليهم والتلاعب الفكري بعقول المسلمين.

استغلال الوباء

جاءت خطابات التنظيمات الإرهابية حول 3 محاور أساسية أولها: تشكيك الشعوب في صحة معتقداتهم الدينية من خلال الطعن في القرارات الرسمية المتبعة، وشكل ذلك المحور 45% من خطابات الجماعات الإرهابية، ومن أبرزها خطبة الجمعة في الولايات التي تقع تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين في الصومال، والتي تضمنت عدم جواز إغلاق المساجد، وجاءت نصًّا: “من يقول بإغلاق المساجد ليسوا من صنعة الطب في شيء ولا هم من أهل العدل والدّين الموثوقين فكيف يؤخذ قولهم؟ فكيف تُترك الجمعة والجماعة التي هي من أوكد العبادات وأجل الطّاعات؛ بل ومن أعظم شعائر الإسلام وخصائص الدّين التي ينبغي المحافظة عليها، فهذا وقت الاعتكاف في المساجد والالتجاء إلى اللَّه..”.

ودار المحور الثاني حول الطعن في الحكام العرب بنسبة 35%، حيث اعتبرت تلك التنظيمات أن الوباء عقاب للحكام لمواجهتهم للمجاهدين، ومن أبرز ما جاء حول ذلك كلمة صوتية للمتحدث الرسمي لتنظيم داعش الإرهابي أبوحمزة القرشيّ والتي جاءت بعنوان: “وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ”، قال فيها: “كورونا عقاب من الله للطواغيت الذين يحاربون أولياء الله من المجاهدين وفرض الله عليهم الحظر والحصار مثلما عانى المجاهدون وأصبحوا ينتظرون المساعدات، والمرض هو تمكين للموحدين والمسلمين المستضعفين في الأرض وسيستمر المجاهدون في جهادهم لأن هدفهم ليس تطبيق نظام اجتماعي أو سياسي أو الخروج للمال، ولكن هدفهم إقرار الدين ولن يتوقفوا حتى يكون الدين كله لله، ونسأله تعالى أن ينتقم من سحرة العصر علماء الطّواغيت المجادلين عنهم، المبررين لكلّ باطل..”.

فيما جاء المحور الثالث بنسبة 20%، ودار حول مواصلة التنظيمات اعتبار الوباء جنديًّا إلهيًّا لدعم عملياتهم، ومن أبرز النماذج على ذلك مقال منشور في مجلة أمة واحدة التابعة لتنظيم القاعدة الذي اعتبر فيروس كورونا جزءًا من وعد الله للمجاهدين بالنصر وهزيمة الكفار.

وفند المؤشر أهداف تلك الخطابات الإرهابية في هدفين رئيسيين؛ أولهما محاولة تعويض الخسائر المادية والبشرية بنسبة 55%، ومحاولة الحشد والتأثير الفكري والعقائدي والتحريض على الحكومات بنسبة 45%.

استغلال الدين في نشر الخرافات والشائعات

وفي نهاية تقريره، سلط المؤشر العالمي للفتوى الضوء على استمرار عدد من حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في التلاعب بالدين واستغلال حالة الخوف التي تجتاح العالم لنشر الخرافات باسم الدين، والتي كان آخرها منشور يدّعي فيه صاحبه أنه يوم التاسع عشر من شهر رمضان الماضي سيزول فيروس كورونا، بظهور نجم الثريا واستدل على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ».

وهو ما ردت عليه دار الإفتاء المصرية بعدم صحة ذلك المنشور، وأوضحت أن المقصود من الحديث هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم جواز بيع الثمار قبل نضوجها وظهور صلاحها لمنع التشاحن والإثم عند فساد الثمرة، مما يعكس جاهزية المؤسسة الدينية للرد على كل ما من شأنه أن يحدث البلبلة في المجتمع.

فضلًا عن خرافة عُرفت باسم “صرخة يوم الجمعة”، حيث انتشر فيديو يدّعي أن يوم 15 رمضان الماضي سيوافق يوم جمعة، وسيشهد عددًا من الزلازل والبراكين التي تدمّر العالم، متضمنًا حديثًا عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: “فى الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة، ستكون فزعة -نفخة- توقظ النائم، وتُفزع اليقظان، وتخرج النساء من مخدعهن، وفي هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل”.

وردّت دار الإفتاء أيضًا بأن هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: “يكون في رمضان هدة توقظ النائم وتقعد القائم، وتخرج العواتق من خدورها..”.، ثم قال: هذا حديث موضوع (مكذوب) على رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

منع الضرر.. أهم مقاصد الفتاوى الرسمية

وكشف الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي، أن الفتاوى المتعلقة بجائحة كورونا جاءت بنسبة (22%) من إجمالي الفتاوى المتداولة عالميًّا، بينما شكّلت الفتاوى الرسمية (59%) منها، فيما جاءت الفتاوى غير الرسمية بنسبة (41%)، وأوضح المؤشر أن (90%) من الفتاوى الرسمية تميّزت بالانضباط والاعتدال ودارت أغلبها حول العبادات.

وأكد نجم تميز العديد من المؤسسات الإفتائية الرسمية بالاستباقية في إصدار الفتاوى التي تطرأ على الساحة الإفتائية بسبب ذلك الوباء؛ ما يعكس تطبيقها الجيد لفقه النوازل بإصدار الأحكام الصحيحة؛ منعًا لتشتت المسلمين ولجوئهم إلى مصادر إفتائية غير موثوقة، ومن أبرز تلك الجهات (دار الإفتاء المصرية، والأزهر الشريف، ودائرة الإفتاء الأردنية، والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية… وغيرها).

وأوضح أن أبرز نماذج الفتاوى الرسمية فتاوى دار الإفتاء المصرية بجواز تبرع المتعافين ببلازما الدم، وجواز تعجيل زكاة الفطر، وجواز إفطار الأطباء والممرضين المتعاملين مع حالات كورونا في رمضان، وكذلك فتوى الأزهر القاضية بأن إنقاذ المرضى وإطعام الجوعى في زمن كورونا أولى من الحج. فضلًا عن فتوى دائرة الإفتاء الأردنية بجواز صلاة العيد في المنازل، وفتاوى أوقاف الإمارات القائلة بأن جهاز التنفس الاصطناعي والمسحة الطبية للكشف عن الإصابة بالوباء لا يفسدان الصوم، والفتاوى الرسمية السعودية بجواز جمع الأطباء للصلوات، وجواز أداء صلاة العيد بدون خطبة في المنازل، فضلًا عن فتوى لجنة الفتوى الجزائرية التي أكدت أن أضحية العيد سُنة مؤكدة، ودعت في المقابل إلى احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والالتزام الصارم بها … وغيرها من الفتاوى الرسمية.

وأشار إلى أن فتاوى المؤسسات الرسمية عكست- بلا أدنى شك- استمرارها في إعطاء الأولوية لحفظ العباد من الضرر، وإعطاء الأولوية لمقصد حفظ النفس.

خطايا الجماعات الإرهابية

وقال نبيل نعيم القيادي المنشق عن الجماعات الإرهابية، إن من أكبر خطايا وجرائم الجماعات الإرهابية الدموية تغيرها لمعالم الدين الإسلامي، وتحريفها للشريعة وتبديلها لمعاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإضلالها للمسلمين وخداعهم وصرفهم عن المعاني الشرعية الصحيحة، وتأصيلها للمعاني المنحرفة الباطلة والسلوكيات العملية الوحشية ونسبتها للشريعة؛ مؤكدا أن هذه الطائفة جاءت بكل باطل ونقضت كل مقصد شرعي عمل الإسلام على تحقيقه، بحيث أصبح دينها يشكل دينًا آخر غير دين الإسلام.

وأكد أن الهدف من بث الفتاوى هو رفع الروح المعنوية للتنظيم والعمل على استقطاب عدد كبير من الشباب الذين ليس لديهم ثقافة دينية، وهدم استقرار المجتمعات، فضلا عن كونها محاولة لتثبيت الأعضاء خوفًا من انشقاقهم بعد الهزائم المتكررة التي لحقت بهم في الفترات الماضية وتسديد المقاتلين والأفراد، وترويج الأفكار الشاذة، خاصة في الفتاوى التي تؤكد أن الأمراض وباء من الله ونصره للمجاهدين.

وأوضح نعيم أن الفتوى إذا خرجت دون ضوابط لم تراعِ مصلحة الأمة وتدرأ المفسدة، كمثل السلاح الذي يوجه لرقاب الناس، وإذا لم نتعامل معها بسلاح فتاك لم نواجهها، كونها المنتج الاستراتيجي لدى الجماعات، وهو الأمر الذي يعظم من دور المؤسسات الدينية في مواجهة الفتاوى، بالإضافة للمراصد الخاصة بتفنيد الفتوى والرد عليها.