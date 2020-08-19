المتحدث الرسمى لوزير الكهرباء يؤكد برنامج القراءة الموحد سيقضى على شكاوى المواطنين..والحد الأقصى للزيادات الجديدة لا يتجاوز 105 جنيهات

أكد د”ايمن حمزة “المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الزيادات المبالغ فيها فى الفواتير أو القراءات الخاطئة للعدادات ,لافتا الى أن المبدأ القديم ادفع اولا ثم اشتكى تم الغاؤه ,والوزارة تقوم بفحص الشكاوى وحلها قبل دفع الفاتورة جاء ذلك ردا على التحقيق الذى نشرته “الأهالى” فى عددها السابق تحت عنوان” بعد تطبيق الزيادات الجديدة..فواتير الكهرباء نار”.

وأوضح “حمزة”الى أن برنامج القراءة الموحد الذى بدأت الوزارة فى تنفيذه سوف يقضى تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك,ويجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل القراءة الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة,حيث أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ,لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط..

وبشأن الزيادات المبالغ فيها بعد تطبيق اسعار الشرائح الجديدة أوضح أن الزيادات الجديدة على الفواتير تتراوح بين 4 جنيهات إلى 105 جنيهات لافتا إلى أن أغلب المشتركين ليس لديهم ثقافة متابعة الاستهلاك ,كما أن المشترك صاحب العداد القديم لا يتابع استهلاكه طوال الشهر ولذلك يمكن ان يفاجأ بزيادة الفاتورة نتيجة زيادة الاستهلاك ,وأضاف أن العداد الذكي يجعل المستهلك يتابع استهلاكه من خلال عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط؛ مثل “الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ساعة). وأشار حمزة إلى أن كل من يزيد استهلاكه على 650 كيلووات/ساعة من القطاع المنزلى لن يحصل على دعم، مؤكداً أن من يصل استهلاكه حتى 1000 كيلووات يحصل على الكهرباء بأعلى من سعرها، ما يسمى الدعم التبادلى.

وأوضح حمزة أن الوزارة ستقوم بزيادة أسعار الكهرباء حتى عام 2025 بنسب متفاوتة وطفيفة، ما يعنى استمرار دعم الكهرباء حتى العام ذاته مع تثبيت بند مقابل خدمة العملاء في فاتورة الكهرباء لكل الاستخدامات.

وأكد أن إجمالى دعم الكهرباء خلال الـ 5 أعوام المقبلة حتى 2025 يصل إلى 78.6 مليار جنيه، فضلا عن تثبيت سعر الغاز المورد لمحطات الكهرباء عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يكلف الدولة 29.9 مليار جنيه، وتثبيت سعر الكهرباء للصناعة 5 أعوام، ومد برنامج الدعم للمنازل، ما يكلف الدولة أعباء تصل إلى 26.7 مليار جنيه.