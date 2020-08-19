 بدء المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل ..وارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة

تستعد جامعه عين شمس لبدء أعمال مكتب التنسيق الالكترونى لقبول الطلاب بالجامعات بعد نقل المقر الرئيس إليها لأول مرة بعد أن كان فى جامعة القاهرة ، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل الموافق 22 أغسطس الجارى ولمدة 5 أيام .

ويبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكترونى، مع الالتزام بارتداء الكمامات داخل معامل الحاسب الآلى، وتضع كل كلية الحد الأدنى للالتحاق بها وفقا لعدد الطلاب المتقدمين وتحديد رغباتهم وذلك فى ضوء الأماكن المتاحة، ومن المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة فى الشعبتين العلميتين والشعبة الأدبية الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع مجاميع الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر عن العام الماضي حيث يصل عددهم إلى أكثر من 88 ألف طالب، بينما توجد مؤشرات بانخفاض الحد الأدنى بالمرحلة الثانية للتنسبق مقارنة بالعام الماضي لانخفاض درجات الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 95% و 90% حيث بلغت نسبتهم 18% وهي أقل من العام الماضي، والطلاب الذين حصلوا على مجاميع تتراوح بين 85% لـ90% بلغت نسبتهم 16%.

وتبدأ المرحلة الاولى للتنسيق بحد أدنى بالنسبة للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أى بنسبة 97.60%، بزيادة عن العام الماضي بنحو ست درجات، وبالنسبة للشعبة الهندسية تبدأ المرحلة الأولى بحد أدنى 387 درجة فأكثر أى بنسبة 94.40% بزيادة عن العام الماضي بحوالى 7 درجات أما الشعبة الأدبية فشهدت انخفاض طفيف بحوالى نصف درجة عن العام الماضي حيث يبلغ الحد الأدنى بها 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90% فى حين العام الماضى كانت بنسبه 80%.

ويشهد العام الدراسي الجديد إدراج كليات جديدة بالتنسيق 7 كليات منها كلية إعلام جامعة المنوفية، وكلية العلاج الطبيعي جامعة بنها ، كذلك كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا، والحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح وغيرهم، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج كليتي الهندسة والعلوم بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني، كذلك إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية.