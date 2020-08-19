الحكومة تبدأ فى برنامج الإصلاح الهيكلى استعدادا للتشكيل الجديد بعد انتخابات البرلمان 

تبدأ الحكومة فىً الفتره المقبلة برنامج إصلاح إدارى وهيكلى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بضروره ترشيد الانفاق العام فى القطاع الحكومى وخفض المخصصات المالية للجهاز الإدارى فى الموازنات العامة للدولة، وان كان العام المالى الحالى 2020-2021 استثناء من تلك القواعد بسبب التداعيات السلبية التى فرضتها أزمة كورونا كما قالت المصادر .

يتم الان وضع تصورات فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة والوزارات خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لانتخابات البرلمان خلال الشهور القليلة المقبلة .

وتشير المعلومات إلى أن تلك القواعد لن تتوقف عند إلغاء وزارات ودمج وزارات خلال الفترة المقبلة المتوقع فيها إجراء تغييرات وزارية شاملة بعد أزمة كورونا وتشكيل مجلس النواب الجديد ولكن تتضمن أيضا آليات ضغط الحهاز الادارى للدولة وعدم التوسع فيما كان يسمى بالإدارات والهيئات مع اعتبار الهيئات القائمة منها الآن ذات شخصيات اعتبارية ويتم فصلها تماما عن الحكومة والموازنة العامة للدولة على أن تصبح لها موازنات مستقلة تقوم على تغطية أنشطتها. وتشير المصادر إلى أنه سيترك لكل الهيئات الحرية الكاملة فىً مقابل تحقيق الإدارة مستهدفات معينة.

وهناك اتجاه قوى لتقليل عدد الوزارات بنسب قد تصل الى ٢٥٪ على ان يتم دمج الوزارات التى تتشابه وتتنازع الاختصاصات لذا لم يكن غريبا ان تتم مطالبة كل وزارة بعمل ملف حول هيكلها الوظيفى واختصاصاتها، خاصة وزارات الخارجية والهجرة التعاون الدولى والتجارة والصناعة والزراعة والرى والنقل والاتصالات والطيران والسياحة وغيرها.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد عقد اجتماعا لمتابعة خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة، بحضور المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن الحكومة تقوم حالياً بمراجعة جميع الوزارات والجهات التابعة لها، من حيث الأدوار والإختصاصات والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك الحاصل بين بعضها لفض هذا التشابك، وضمان وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة ولكل جهة حكومية.وأن تكون الهياكل التنظيمية بسيطة جداً، ولا يتم التوسع في إنشاء التقسيمات الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم في الهياكل التنظيمية، مؤكدأً أن بساطة الهيكل التنظيمي تُمكن كل جهة من أداء أعمالها بشكل أفضل، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعتبر توجها عالميا.

‎كما تتضمن التوجهات بمراجعة كافة الجهات الحكومية، ودراسة إمكانيات دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة، بحيث يكون الهيكل التنظيمي أكثر تعبيراً وواقعية، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل وصنع سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات المواطنين.