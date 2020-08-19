شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق:طاعون الموت الأسود كان سبب ظهور عصر النهضة

أزمة كورونا ستدفع العالم إلي مزيد من الاشتراكية الديمقراطية وليس اشتراكية الحزب الواحد

حوار : أمل خليفة

أبتكر د. شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم نفس الأبداع بأكاديمية الفنون، مصطلح “ما بعد الكورونالية” ليشير إلى حِقبة ما بعد “الكورونا” وانتشر المصطلح في نطاق المثقفين واستخدمه البعض في مقالاته. وفي السطور التالية سوف نناقش أبعاد هذا المصطلح والسمات المرتبطة به فيما يتعلق بالفن والأدب والفرق بين هذا المصطلح ومصطلح ما بعد “الكورونالية” وذلك من خلال الحوار معه، فإلى نص الحوار.

• هل ستظهر مدرسة في الفن والأدب تسمي ما بعد الكورونالية ؟

لا أعتقد إنه سيكون هناك مدرسة بهذا المعني، ولكن ستكون هناك اتجاهات وأعمال، فهذا الوباء يؤثر بالتأكيد على العالم كله في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وبالتالي ستكون هناك تأثيرات إبداعية أو على الإبداع نفسه، وكذلك على تلقي الإبداع أي سيكون هناك نوع من الاستجابة الجمالية المختلفة.

• ماهي ملامح هذه التأثيرات ؟

لا أحد يستطيع أن يتنبأ بهذه الملامح، ولكن الذي نستطيع أن نقوله هو أن الأوبئة التي حدثت في تاريخ العالم من قبل، مثل وباء الموت الأسود أو طاعون الموت الأسود الذي ظهر في القرن الرابع عشر في القرون الوسطي وما بعدها، كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى ظهور عصر النهضة في أواخر القرنين الرابع عشر والخامس عشر وبعده.

• هل تؤثر دائماً الأوبئة والأزمات في الاتجاهات الفنية والأدبية؟

عندما تكون الأوبئة كبيرة بالتأكيد تؤثر في الاستجابة الفنية والأدبية والفكرية للناس، فمثلاً هناك أوبئة حدثت في القرن السابع عشر في أوروبا بشكل عام، وفي هولندا بشكل خاص، كان لها تأثير كبير على أعمال كثير من الفنانين التشكيليين في بلجيكا وهولندا التي كانت تُدعي الأرض الواطئة قديماً، بعد ذلك أدت الأوبئة إلى ظهور أو ساهمت في ظهور ما يسمي بالأدب “القوطي” في أوروبا وهو الأدب المرتبط بالخوف والرعب من المجهول ومن الظلام ومن العالم الغامض ومن حالة فقدان اليقين، ولكن بالنسبة للحالة الموجودة حالياً لا أحد يستطيع أن يتنبأ.

• لماذا لا نستطيع أن نتنبأ؟

لأنه صعب في الوقت الحالي، لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثيرات، لأن معظم الناس التي تعيش في هذه اللحظة تعيش في رعب بشكل أو بآخر، والكتاب والأدباء والمبدعين بشكل عام هم أكثر الناس حساسية وأكثر ألتقاطاً لدلالات هذا الانكشاف الذي حدث بسبب ظهور هذا المرض الغامض.

• ما الذي تقصده بكلمة انكشاف؟

أقصد الانكشاف السياسي والاقتصادي الذي ظهر في كثير من الدول التي كانت تدعي وجود تغطية صحية عالية وعدد مستشفيات مناسب وقادر علي إستيعاب كافة الأزمات فظهر عدم وجود رعاية صحية مناسبة، ولا عدد مستشفيات كافية، فهذا بالتأكيد سينعكس على الأعمال الأدبية والفنية.

• هل تتفاوت درجات الخوف طبقاً لعنصر الإدراك والوعي لدي الإنسان؟

هناك ناس تتظاهر بعدم الاهتمام، ولكن الخوف يكون موجود بداخلها لأن الخوف جزء من الطبيعة الإنسانية منذ الميلاد، فمثلاً عندما نحمل طفلا بين أيدينا ونعمل إيهاما بأننا سنسقطه، على الفور يقوم الطفل بتحريك يديه ورجليه مما يدل على الخوف، إذا الخوف هو غريزة وليس عيبا وفي نفس الوقت الخوف هو أسلوب مواجهة عندما يواجه الشخص خطرا ما فأما أن يهرب أو يواجه، وأحياناً يكون الخوف محدد المصدر بمعني خوف من مكان مرتفع مثل جبل أو من نار أو أي نوع خوف طبيعي وليس مرضيا، فالانسان هنا يخاف على نفسه جسدياً ونفسياً، ولكن عندما يكون الخوف غير محدد مثل الخوف الموجود حالياً بسبب وباء “كورونا” الذي لانعرف ماذا يكون تحديداً؟ يُقال إنه فيروس ولكن لا أحد يعرف ماهو علي وجه الدقة؟ وأين ظهر؟ حتي منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي تقول أن هناك احتمالا أن هذا الفيروس قد لا يكون مصدره ولاية “يوهان” بالصين، فهناك حالة غموض هذا الغموض قد يكون إيجابيا أو سلبيا وهو حالياً غموض سلبي.

• كيف نواجه هذا الغموض؟

بعض الناس تواجهه الغموض ونقص المعلومات حول هذا الوباء باللامبالاة، وبعض الناس تواجهه بالخوف وهذا طبيعي لأن الإنسان الطبيعي يخاف كل ما هو غامض أو مجهول بالنسبة له. ولكن خير الأمور الوسط كما يقال مع مزيد من الحذر، وفي نفس الوقت علي الإنسان أن لا ينكمش ويتوقف عن ممارسة حياته.

فالموضوع مازال لا يُمكن أن ينبثق عنه شيء عام أو نظرية. وهناك ناس كتبت بالفعل وأنا أعرف ناسا كتبت مسرحيات عن كورونا بالفعل، وهناك ناس كتبت قصائد، والبعض كتب روايات، وهناك من رسم لوحات ولكن هذه الأعمال مازالت مرحلة أولي، أنما يتحول لتيار فهذا موضوع صعب الشخص يتنبأ به.

• هل كنت تتوقع أن يتحول مصطلح الكورونالية من مصطلح إجرائي إلي مصطلح إصطلاحي استخدمه البعض في كتاباته؟

المصطلح لم يستخدمه أحد سوي بعض الأصدقاء كنوع من التشجيع، فلقد قمت بعمل تأصيل نظري له وسُوقت مبررات لكن في نفس الوقت قد طرحته كفرض احتمالي أو كتصور محتمل، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نعرف ما سوف يحدث! لا أحد يعرف لأن الموضوع لم ينته بعد. لكن هناك أشياء تغيرت في العالم بسبب الكورونا إيجاباً وسلباً.

فعلى سبيل المثال انكشاف الرأسمالية، وهذا سيدفع العالم إلي أن يكون أكثر اشتراكية وهذا ما نتمناه لأنه لم يعد هناك مجال لهذه الرأسمالية المتوحشة والجشع والاستغلال والضحك على الشعوب. ومن رأي أن الاشتراكية هي الحل ولكن اشتراكية جديدة “اشتراكية ديمقراطية” وليس اشتراكية الحزب الواحد اشتراكية الماضي، فلابد أن تستفيد الشعوب والحكومات من تجاربها وتجارب الآخرين فلا يصح أن نكرر نفس النسق ونفس النظام.

• ما مدي ارتباط مصطلح ما بعد الكورونالية بمبادئ الكاتب الألماني “أولريش بيك” الخمسة؟

أولريش بيك تحدث عن مجتمع الخطر والمخاطر التي نعيش فيها، لكنه ربط هذه المخاطر بالمجتمع الرأسمالي بشكل خاص، لكن الكورونالية ارتبطت بالمجتمع الإنساني بكافة نظرياته وأيدلوجياته وهي لا تفرق بين غني أو فقير ولا بين اشتراكي أو رأس مالي ولا مؤمن ولا ملحد ولا رجل وامرأة ولا طفل ولا كل هذه الأشياء التي نعرفها ونفهمها، فهي لم تفرق فالغني يمرض والفقير أيضاً والرأسمالي يمرض وكذلك الاشتراكي وكذلك رؤساء الدول والوزارات كما رأينا. فهي لم تفرق .

أورليش تحدث عن مجتمع المخاطر في المجتمع الرأسمالي وكان يصفه، وأعتقد أن هناك تشابها، لكن طبعاً من وجهة نظري “ليس لانني من أطلق المصطلح” ولكن المصطلحات المرتبطة بهذه المرحلة مثل ما بعد الكورونالية هي مصطلحات أكثر شمولاً وأكثر تعقيداً من المصطلحات التي اقترحها أولريش بيك وأنتوني جيدنز وغيرهما.

• ما السبب الذي يجعل مرحلة ما بعد الكورونالية غير محددة السمات؟

المسألة ليست متعلقة بوضوح السمات ولكن بالوقت الذي سوف تستغرقه هذه السمات حتي تظهر، فمثلاً مابعد الكورونالية هناك الدول التي كانت مستعمرة مثل الهند ومصر أو جنوب أفريقيا هذه الدول بعد انتهاء الاستعمار ورحيل القوات أصبحت هذه الدول مستقلة ظاهرياً بمعني أصبح لها حكومات وطنية، ولكن ظلت بعض آثار الاستعمار باقية رغم البحث عن الهوية.

علي جانب آخر ما بعد الكورونالية حِقبة إيجابية حيث استهدفت البحث عن هويتنا لأن صحيح الاستعمار ترك آثاره ولكن نحن لدينا هوية ولدينا تاريخ ولنا مقاومة ولنا أدبنا وتراثنا الذي نبحث عنه ونكتبه وننجزه سواء في الأدب الأفريقي أو الهندي أو الأسيوي أو الصيني إلخ.

المسائل بالنسبة للكورونالية واضحة لكن ما بعد الكورونالية غامضة لا يمكن أن نتحدث عنها بالتحديد بنفس الدقة. مرحلة ما بعد الكورونالية بها أمل وطموح وحس قومي وبها ذات تؤكد ذاتها أي تؤكد نفسها القومية والوطنية ولكن مابعد الكورونالية الأمور غير واضحة وغامضة ومخيفة.

ولكن مع ذلك هناك ناس أستطاعوا إنجاز بعض الأعمال التي كانت متأخرة والبعض ألف أعمال والبعض الآخر ترجم أشياء والبعض جلس مع أبنائه والبعض أصبح أكثر تواضعاً وأكثر قرباً من البشر فلا يمكن أن ننكر إن هناك جوانب إنسانية كثيرة إيجابية.