مصير مباراة المصري والإسماعيلي في يد “محمد فضل”

لم تتمسك اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بقرارها في تطبيق لائحتي المسابقات والانضباط على نادي المصري بعد انسحابه من مواجهة الاسماعيلي الاخيرة، بداعي انه ليس لديه عدد كاف من اللاعبين لخوض المباراة، ولكنها ستتراجع عن هذا القرار بحجة ان المصري قدم مستندا جديدا ستقوم اللجنة القانونية بالاتحاد بالتحقيق فيه قبل اصدار قرار اعادة المباراة.

وكان المصري، قد رفض خوض مباراته مع الاسماعيلي بالدوري بعد ان كشفت نتيجة المسحة الخاصة به قبل المباراة وجود ١١ لاعبا فقط بقائمة الفريق نظرا لان مسحة باقي اللاعبين الخاصة بكورونا كانت ايجابية بينما رأى اتحاد الكرة ان عدد المصابين بكورونا في صفوف المصري اقل من ١٠ لاعبين حسب التقارير الخاصة باللجنة الطبية، ولذلك اعلنوا تمسكهم باقامة المباراة في موعدها واصدروا بيانا بمطالبة المصري بالالتزام بموعد المباراة، الا ان الفريق البورسعيدي لم يذهب لملعب المباراة وبعدها اعلنت الجبلاية تطبيق اللائحة عليه.

وعلمت “الأهالي” ان السبب الحقيقي وراء الصدام بين الجبلاية ونادي المصري وتعنت اللجنة الخماسية في قرارها هو محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذي اوصى بذلك نظرا للخلاف الذي كان بينه وبين محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، ولكن الوضع تغير بعد اجتماع اعضاء اللجنه الخماسية في وجود مدير الاتحاد وليد العطار والقانونيين بالاتحاد وبين مجلس ادارة المصري متمثلا في محمد الخولي وعدنان حلبيه والمستشار القانوني للنادي والذي استمر لاكثر من 5 ساعات يوم الاحد الماضي وتم خلاله المصالحة بين نائب رئيس النادي المصري ومحمد فضل عضو اللجنه الخماسية مما منح هذا الملف انفراجة كبيرة، حيث أكد محمد فضل بعدها أن اتحاد الكرة يسعى لتحقيق العدالة بين الأندية واحتواء الأزمات والمشاكل ودعم الجميع دون تمييز.

مشيرًا، الى أن إعادة مباراة المصري والإسماعيلي، أمر وارد وفقا لما تحدده اللجنة القانونية في الجبلاية، مضيفا أن الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق اللوائح والحفاظ على حقوق الأندية، وهو ما يعكس ان الكرة المصرية ما زالت تدار حسب اهواء من يجلسون على مقاعد الادارة دون النظر للمصلحة العامة وتطبيق اللوائح على الجميع بكل شفافية.