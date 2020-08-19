الأمين العام للإتحاد العربي للبتروكيماويات في زيارته للبنان :كل الدعم والتضامن مع “عمال لبنان” لمواجهة تداعيات “إنفجار المرفأ”

أكد الامين العام للإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات ،رئيس النقابة العامة للكيماويات في مصر ،و مسؤول العلاقات العربية ،ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الكيمائي عماد حمدي ،على التضامن الكامل مع عمال لبنان في مواجهة التحديات التي تواجهه نتيجة إنفجار مرفأ بيروت وراح ضحيته شهداء ومصابيين وخسائر إقتصادية كبيرة ،ونقل الدعم والتضامن للبنان من قيادات الاتحادات المهنية للكيماويات والمناجم والمحاجر والبترول في دول مصر والاردن وتونس والجزائر والعراق والكويت وسوريا والبحرين والمغرب وفلسطين وليبيا والسودان ولبنان واليمن .

جاء ذلك خلال زيارة “حمدي” إلى لبنان امس الثلاثاء ، وعقده سلسلة إجتماعات مع قيادات الإتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة د. بشارة الأسمر ،ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه ،والامين العام وسعد الدين حميدي صقر ،وممثلي الإتحاد العربي بلبنان سليمان حمدان ،ومحمود فخر الدين “اتحاد الكيماويات”،وإتحاد الورق بقيادة إبراهيم الضوي ،وقاسم زهوي ،واتحاد البترول بقيادة أديب البرادعي ،بحضور المستشارة العمالية في السفارة المصرية في لبنان السيدة شيرين حمّود..

وقال “حمدي” أنه خلال لقاءات اليوم أعلنت قيادات الاتحاد العربي على التضامن والدعم المعنوي والمادي لعمال لبنان لمواجهة الكارثة ،وتقديم خالص العزاء للشعب اللبناني في الضحايا والمصابيين ،موضحا أن الزيارة الى بعض أماكن أثار الحادث تؤكد حجم “الفاجعة” ،مشيرا الى حجم الخسائر التي لحقت بالاتحادات وعلى رأسها “إتحاد الكيماويات” الذي شهد خسائر كبيرة في المقر.

وأوضح أن المتحدثون جميعا أكدوا على التضامن مع لبنان في محنتها ،ودعوة كافة المنظمات العربية والدولية للدعم والتضامن ،موضحا أن وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة رئيس الاتحاد سوف يزور لبنان قريبا للتضامن والدعم.

وجاء في بيان عمالي من الاتحاد العمالي في لبنان أن قيادات الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات زارت مقرّ الاتحاد العمالي العام متضامناً ومعزيّاً بالشهداء ومطّلعاً على الاضرار التي اصابت مقرّ الاتحاد حيث استقبلهم رئيس الاتحاد بشارة الاسمر واعضاء هيئة المكتب اكرم العربي وعلي ياسين وسعد الدين حميدي صقر واديب برادعي وحسن فقية ،اضافة لرؤساء النقابات المنضوية للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات :سليمان حمدان ومحمود فخر الدين وقاسم زهوي حيث جرى اجتماع اكّد فيه الجميع على الروابط التاريخية والاخوية بين اتحاد عمال مصر والاتحاد العمالي العام. والقى د بشارة الاسمر كلمة ترحيبية فشدّد على متانة العلاقة بين الاتحادين الشقيقين مثمّناً المبادرة المصرية شاكراً الدعم والمؤاساة

وكانت كلمة للكيميائي عماد حمدي الذي قدّم التعازي بالشهداء متمنيّاً الشفاء للجرحى معتبرا ان ما اصاب لبنان اصاب كل عربي في الصميم معتبراً ان ماقام به هو اوّل الغيث مذكّرا بالمواقف الكبيرة التي وقفها اتحاد عمال مصر في ذكرى عدوان تموز 2006 مؤكّدا باسم النقابات المنضوية في اتحاده بان التعاون سيكون اكبر في المرحلة القادمة .

وجاءت كلمة د شيرين محمود التي نقلت تحيّات معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية معتبرة بان مثل هذه المبادرات تقوّي اواصر الاخوّة وتعزّز التلاحم العربي واعربت عن اسمى آيات التعاطف مع المصابين والذين تضرّرت منازلهم .

وفي النهاية جال الجميع على المبنى حيث اطّلعوا على الاضرار وتمّ تقديم درع الاتحاد العربي للكيماويات لرئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر.