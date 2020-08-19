الشبكات الاذاعية تحتفل بالعام الهجرى الجديد

تحتفل الشبكات الاذاعية ببداية العام الهجري الجديد 1442، حيث تقدم مجموعة من البرامج والفقرات المتنوعة والمخصصة لهذه المناسبة، فتقدم اذاعة القرأن الكريم ،أمسية دينية لاستقبال غرة شهر الله الحرام شهر المحرم بمشاركة التخطيط الديني ، بالاضافة الى تقديم عشر أمسيات علي دار الايام العشرة الأولي من شهر المحرم علي غرار العشرة الأوائل من ذي الحجة، كما تحتفل من خلال طرح عشرة موضوعات تتعلق بأهمية الهجرة النبوية من مكة الي المدينة وما سبقها من هجرة الي الحبشة وذلك من خلال أمسيات عشر تذاع عقب صلاة المغرب ، وتطويع برامج الشبكة للاحتفال بهذه المناسبة إضافة الي تناولها من خلال

بينما تحتفل اذعة البرنامج العام تحتفل بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد من خلال البرامج التالية : برنامج حديث الصباح بعنوان من دروس الهجرة الضيف أ. د أحمد عمر هاشم – الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر بعنوان دور الشباب في نجاح الهجرة – الضيف أ. د السيد محمد الديب الأستاذ بجامعة الأزهر بعنوان الهجرة بين التخطيط والتأيد الضيف أ. د محمد المختار المهدي من علماء الأزهر الراحلين ، وبرنامج راي الدين ، وحلقة حول تساؤل لماذا ارخ المسلمون بحدث الهجرة النبوية الضيف الدكتور محمد البطح الاستاذ بجامعة الازهر ، وحلقة حول اهم الدروس المستفادة من هجرة الرسول الضيف د. علي فخر أمين الفتوي بدار الإفتاء ، وبرنامج “مصر جميلة”، لقاء أ. د محمد نجيب عوضين استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الاعلي للشئون الاسلامية وحديث عن اهم الدروس المستفادة من الهجرة وكيفية الاستفادة منها، يليه اوتار موسيقية اذاعة مؤلفات دينية خاصة بالهجرة النبوية ، وشعبيات مصرية إذاعة مواويل شعبية خاصة بالهجرة ، وبرنامج الي ربات البيوت ، ولقاء عن دور المراة المؤمنة في تحمل اعباء الهجرة وبذكر منهن السيدة / عائية واختها السيدة اسماء رضي الله عنهما كانتا نعم الناصر والمعين في امر الهجرة ، وبرنامج دعوة للأمل حلقة حول احداث الهجرة وبداية امل جديد مع الشيخ السيد محمد عبد القادر من علماء وزارة الاوقاف ، وبرنامج الاسلام والشباب حول مفهوم الهجرة وكيف نصحح للشباب مفهوم الهجرة مع فضيلة الشيخ ابراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف ، وبرنامج خاص ( من تاريخ يثرب بمناسبة الهجرة ) تأليف وإخراج أحمد أبو طالب بطولة عبد الغفار عودة – سعد الغذاوي – انور عبد العزيز – فاروق سليمان ، ثم حلقة خاصة من صفحات من سيرة ام الدنيا حول الهجرة في الشعر والمدائح والغناء المصري تستضيف د. محمد حسن عبد الله – د أحمد درويش، وعلي إذاعة الكبار ، فترة مفتوحة الهجرة دروس وعبره ، ولقاء مع أ. د سامي عوض الغسالة مدير التفتيش الديني بوزارة الاوقاف والحديث حول اهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة واسبابها ونتائجها علي مر الزمان ، ثم الفترة المفتوحة ما يطلبة الكبار حول اهم الأغاني من كبار المطربين والمطربات التي تناولت الهجرة الشريفة.

اما عن خطة اذاعة الشرق الأوسط ، فهى كالتالى: شغل دراما لقاء مع المخرج مصطفي الشال عن اعمال الدراما التلفزيونية التي قدمها في اطار الدراما الدينية وأيضا لقاء مع الناقد الفني مجدي الطيب حول اعمال المناسبات الدينية وكيفية تسويقها إنتاجا ، بريك، و تذاع الأغاني الدينية الخاصة بالهجرة وأجزاء من الليالي المحمدية.

من مكة للمدينة : فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع احد أساتذة التاريخ للحديث حول أول من وضع التقويم الهجري والاحتفال براس السنه الهجرية ، ولقاء مع احد خبراء السياحة للحديث حول السياحة الدينية في مصر واهم الأماكن السياحية والآثار الإسلامية النادرة ، يليه برنامج المثل الاعلي : لقاء مع د. أحمد عباس أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن الهجرة النبوية وقصتها والدروس المستفادة منها وكيفية الإخاء والمودة والتعامل الحسن بين الناس وتطبيقها علي العصر الحالي ، وفى الختام ، سينما فون سهرة تقديم ثلاثة أفلام من الأفلام الدينية ويختار المستمعون أكثر فيلم يفضلونه والفيلم الذي يحصل علي اعلي نسبه أصوات من اختيار المستمعين يتم عرض عدد اكبر من المسامع الخاصة به .

بينما تحتفل شبكة الشباب والرياضة برأس السنه الهجرية بمجموعة من البرامج والفترات المفتوحة والبرامج : – بالقران اهتديت : لقاء مع الشيخ نبيل الوكيل من علماء الأزهر والأوقاف حول الدروس المستفاده من الهجرة وحب الوطن والاخذ بالأسباب وأهمية الإعداد والتخطيط الجيد لكل امر من أمور حياتنا ، ثم الأزهر منارة الإسلام : لقاء مع الباحث أحمد ابو الوفا حول الثقافة الإسلامية الوسطية التي يقدمها الأزهر الشريف للمسلمين في كافة بقاع الأرض حتي يكونوا متخلقين بالخلق النبوي الشريف ، “إسلامنا” : حوار مع علماء الأزهر ووزارة الأوقاف حولو السنة النبوية ونشر التعاليم السامحة بين المسلمين وغير المسلمين ، وختاما ، الفترات المفتوحة “انوار النبوة” : تستضيف الفترة الشيخ صبحي سرور الجلبي من علماء الأوقاف حول الدروس المستفادة من رحلة الهجرة النبوية الشريفة وكيف علمنا الرسول صلي الله عليه وسلم معاني حب الوطن عندما خرج مهاجرا الي المدينة المنورة والدور الذي تحمله الشباب في نشر الدعوة الإسلامية وكيف علمهم النبي الخلق الطيب حتي يكونوا سفرا في بلاد الشرق والغرب وما يجب ان نقوم به الان استكمالا للدعوة النبوية ببناء مجتمع صالح لابنائة .

وتختلف شبكة ” صوت العرب”، فى الاحتفال بالمناسبة ، حيث تقدم برامج ، أغنيات اليوم ، يومك سعيد ، تطويع البرامج القصيرة ، صباح الخير يا عرب ، وفقرات عن الهجرة وأهميتها فى مسار الدعوة الإسلامية وتقديم التهانى للعالم الإسلامي بالعام الهجري الجديد ، ثم برنامج “أسرتي” حلقة خاصة عن العام الجديد وكيف يكون بداية لأشياء كثيرة فى حياتنا على مستوى الأسرة بكل مستوياتها ، ثم “دروس الهجرة”، حول معنى الهجرة وكيف نستفيد من هذا المعنى فى حياتنا العادية وكيف نهجر المكان والموقف ونعدل من سير حياتنا وفق تفكير منطقي سلـــيم ، و استقبال المسلمين ، الدولة المدنية التي أقامها الرسول (ص) بالمأخاة بين المهاجرين والأنصار ، وشباب أون لاين ، الشباب وكيف يستفيد من دروس التاريخ فى حياتنا.