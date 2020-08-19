وزير الدولة للانتاج الحربى يبحث مع مدير عام الصناعات الدفاعية السودانية التعاون المشترك

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان على الصعيد الثنائي فى كافة المجالات، مشدداً على أن الإنتاج الحربي تتكامل مع الجهات التصنيعية المصرية لتعميق وتوطين الصناعة في مصر وعلى رأس هذه الجهات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال والتجارة والصناعة وكذا القطاع الخاص بما يمثله من ركيزة صناعية مهمه في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفريق أول ميرغني أدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى اليوم.