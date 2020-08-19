طوارئ بتعليم المنوفية لاستقبال الدور الثاني للثانوية العامة

كتب عادل شحتينو

بدات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إستعداداتها لبدء اختبارات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة والمقرر عقدها السبت الموافق 22/8/2020 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 2020/9/2. كشف أحمد سويد مدير المديرية بأنه تم تشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية العشر لرصد أي تجاوزات وإزالة أية معوقات أمام اللجان لضمان انتظام سير الامتحانات مضيفا أن غرفة العمليات تتواصل بصفة دورية مع غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة وغرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان محافظة المنوفية . اوضح سويد أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني للثانوية العامة طبقا للكشوف الواردة من الكنترول يبلغ 3529 طالب موزعين على 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر علاوة على عدد 163 طالب لهم حق دخول الدور الثاني بعد تأجيلهم دخول بعض المواد بالدرجة الكاملة لتعرضهم لمشاكل صحية قبل وأثناء اختبار الدور الاول 2020 . مؤكدا على استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة اللجان الامتحانية أثناء عقد اختبار الدور الثاني للثانوية العامة والتي تم اتباعها أثناء اختبارات الدور الأول كما أكد على توافر كافة أدوات التعقيم لجميع اللجان الامتحانية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين باللجان .