ضبط قاتل سائق توك توك بالمنوفية وكشف تفاصيل الحادث

كتب عادل شحتينو

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة “توك توك” – مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) بأحد الطرق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم، وما قرره والده بخروجه للعمل وعدم العثور عليه وهاتفه المحمول. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفيةو توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل – مُقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة عقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية “توك توك” كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة إستقل مع المجنى عليه “التوك توك” قيادته، وأثناء سيرهما بالطريق تعدى عليه بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وإستولى على “التوك توك” وهاتفه المحمول .. وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة