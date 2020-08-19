ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام بقويسنا و 4130 محضر تقسيم بإجمالى مساحة 840 فدان بنطاق المحافظة

كتب عادل شحتينو

كشف المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة علي المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة ، أسفرت عن ضبط (15) طن من الأسمدة الغير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بمصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية وغير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، وقد تم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها . كما أوضح الجمل بأنه تم تحرير عدد(4130) محضر تقسيم بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 840 فدان و 5 قيراط و 13سهم لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزرية الخاصة بتقسيم وبيع الأراضى الزراعية ، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بتقسيم وبيع أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية .