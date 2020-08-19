شهر زاد تصدر “بردية العشق والخوف” لـ أحمد صبحي

صدر حديثًا عن دار شهر زاد للنشر والتوزيع، رواية “بردية العشق والخوف” العمل الروائي الأول، للكاتب والسيناريست أحمد صبحي، المستوحاة من بردية فرعونية تم اكتشافها في العصر الحديث، والتي عالجها المؤلف برؤية معاصرة، ليوضح هل هناك رابط بين العشق والخوف، وهل سيكون مصير طرفي قصة العشق نفس مصير الملكة وحبيبها بالعصر القديم.

تقع الرواية في 142 صفحة من القطع المتوسط، بغلاف يحمل صورة البطلة بزي ملكة من العصر الفرعوني، من تصميم المصمم محمد محسن.

تأخذ الرواية القارئ في رحلة مع البطلة عبر الزمن بملابسها الفرعونية، لتحل معضلة يخشاها الكثيرون هل العشق مرتبط بالخوف، أم أن هناك بردية للعشق بعيدة كل البعد عن الخوف.

وجاء في تصدير الرواية أحد نصوص بردية العشق وكانت كما يلي:-

الأن وأنا أقترب من النهاية

وأمسك بين يدي ما أعتبره أعظم ما سوف أتركه للبشرية

أمرتُ خادمتي أن تنقش تلك الكلمات على جدران مقبرتي؛ عسى أن يقرأها عاشق أو عاشقة

إنها «بردية العشق والخوف»

أعلَم أن هناك من سيقول -بل ويجزم- أن الخوف بعيد كل البُعد عن العشق.

ولكنني أقول:

إن الخوف هو وجه العشق القبيح.

أنا ما زلت أتذكر منذ أن أدركت وجودي في هذه الحياة

وما إن تنفسَت روحي عبير الأنوثة

حتى أدركت أنني يومًا ما سأعرف ذلك المخلوق الملائكي العابث بصدور البشر ومصدر السعادة

وربما مصدر الشقاء

ما زلت أتحسس ذلك الكائن خلف كل الضلوع والساري حتى أعماق أعماق الروح

ذلك الكائن الصغير الذي يُطلِق عليه الناس اسم «القلب»

تغذيه بضعة شرايين تحمل قبسًا من شِعر إيزيس

وبضع قطرات من نور أخناتون

وبقايا من حروف العشق المنسية

إنهم من حولي لا يدركون كون هذا كله

بل إنهم يُحرِّمون أن تدخل مملكتنا كلمة «مر إك» إلا في حدود المسموح به

وكواحدة من الأميرات، يجب أن أحافظ على هذا كله

رغم كل هذا، أعلم -بل وأؤكد- أن الخوف والحب لا يجتمعان في تكوين واحد

وقررت أن أكتب رسالتي هذه كي توضَع بجانبي في تابوتي، لتجدها أنتَ حبيبي، وربما فهمت مغزاها

وعند ذلك، أعاهدكَ ألا أحزن إذا وضعت رسالتي في أحد المتاحف

أو أصبحت مجرد بردية، مجرد بردية أثرية يقرأ سطورها بعض المحبين

فروحي وروحك ستكونان بعيدًا في العالم الآخر، عندما تلتقي الأجساد عند آتون

تستحمَّان في بحور حابي

وتنامان في أحضان إيزيس

وعندئذ، سيظهر إمضائي، إمضاء إحدى ملكات عصر الحب

أما عنوانها فهو:

برديةُ العشقِ بعيدةٌ كل البُعْد عن الخوف

يذكر أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها “البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة”، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.