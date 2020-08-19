وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت صباح اليوم الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

وتحمل طائرة النقل العسكرية العملاقة قرابة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها #مصر إلى الشعب اللبناني دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الجاري وأسفر عن أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة إلى جانب سقوط 177 ضحية وقرابة 6 آلاف مصاب..