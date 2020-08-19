وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصول طائرة المساعدات التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان
وصلت صباح اليوم الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.
وتحمل طائرة النقل العسكرية العملاقة قرابة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها #مصر إلى الشعب اللبناني دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الجاري وأسفر عن أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة إلى جانب سقوط 177 ضحية وقرابة 6 آلاف مصاب..