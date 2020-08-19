الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن عن افتتاح الاكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة

اعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الاكاديمية الدولية لعلوم الفنون ISAS وتنظيم مؤتمرا صحفيا افتراضيا عبر تطبيق زووم، ظهر الإثنين المقبل للكشف عن تفاصيل الاكاديمية.

وتتبنى الأكاديمية الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة الجامعية، وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمدربي وإداريي النشاط الرياضي والطلاب والخريجين بالكليات وقيادات العمل الرياضي بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية والمعاهد العليا.

ووجه كلا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الدعوة للقيادات الرياضية بالجامعات المصرية والعربية وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والعاملين بالنشاط الرياضي بالجامعات وجميع الطلاب والمهتمين بالرياضة الجامعية من أجل حضور المؤتمر الصحفي (On Line).