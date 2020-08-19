وديع الجريء يحاضر أعضاء النادي الدولي للإعلام الرياضي بمشاركة “١٨٦” إعلاميا

قدم الدكتور وديع الجريء رئيس الإتحاد التونسي لكرة القدم، محاضرة (On Line) عن طريق تطبيق Zoom بعنوان “الرياضة قبل وبعد كورونا”، والتي نظمها النادي الدولي للإعلام الرياضي، بمشاركة”186” إعلاميا وإعلامية من مختلف الدول العربية.

وتحدث الجريء عن مخاطر وباء كورونا وعن الإجراءات الطبية والوقائية التي تتخذها الجهات الرسمية في شتى البطولات الرياضية وبالأخص كرة القدم، وأوضح أن الوباء أجبر العالم على التعامل بصورة مغايرة لواقع كرة القدم عبر السنوات الماضية.

وشدد رئيس الاتحاد التونسي على أن كرة القدم والرياضة لن تكون بعد كورونا كما كانت قبله حيث سيظل هاجس الوباء يطارد المسؤولين عن الرياضة ويجبرهم على إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية، كما أكد على أن الأندية ستعتمد أساليب مختلفة في المستقبل من أجل الحفاظ على قدراتها المالية وبالاخص خلال التعاقد مع اللاعبين، بحيث تولي الأولوية والأهمية للاعبين المنتسبين للفئات العمرية وبالتالي تكون الفائدة مزدوجة ببيع لاعبين وتقليل قيمة الإنفاق.

وكشف الجريء ان الوباء ترك آثاراً سلبية على البطولات الخارجية خصوصا في آسيا وإفريقيا اللتين ستعانيان في تصفيات كاس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، نظرا لكون التصفيات في القارتين تمر بمراحل متعددة، إضافة إلى ضعف تطبيق البروتوكول الوبائي في بعض الدول، مما يهدد إقامة التصفيات على طريقة الذهاب والإياب، ويتوقع أن يتم خوض التصفيات عن طريق بطولة مجمعة في دولة واحدة.

وحول الوضع المالي للأندية التي تعاني الأمرين جراء إنتشار الوباء وتراجع قيمة مدخلاتها مقابل حجم الإنفاق فقد بين وديع الجريء ان الحلول تعتمد على الإدارة المنهجية المبنية على الإدارة المالية، بحيث يتم وضع خطط للإسفتادة من اللاعبين وتقليل حجم الإنفاق والإعتماد على إبرام إتفاقيات تعود بالمردود على طرفي المعادلة حتى يتشجع كل منهما على تجديد الإتفاق، كما ركز على أهمية وجود دوائر محترفة للتسويق في الأندية من أجل النهوض بالمؤسسات الرياضية.