خدمة إعلامية مؤقتة عن جدول رحلات مصر للطيران اليومي.

تشهد مصر للطيران غدا الجمعة أعلي معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في ١ يوليو الماضي حيث تسير الشركة غدًا الجمعة ٢١ أغسطس ٤٢ رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من ٤٠٠٠ راكب بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت ، لندن ، أثينا ، لارناكا ، دوالا ،باريس ، إسطنبول ، نيويورك ، روما ، أمستردام ، فرانكفورت ، كوبنهاجن ، برلين ، جوبا ، فيينا ، ميونخ ،بودابيست ، الخرطوم ، نيروبي ، الشارقة ، البحرين ، أربيل ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي و ميلانو و بغداد بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة و رحلة داخلية واحدة إلي الأقصر ، و رحلات استثنائية الي كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة و رحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف ٥ رحلات شحن الجوى .