بالصور “الزراعة” تنظم دورات تدريبية للمرأة الريفية بمحافظة سوهاج حول الاستخدام الامن للمبيدات

صرح د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أنه في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن اجل رفع الوعي للمرأة في صعيد مصر قامت اللجنة بتنظيم عدد ٥ دورات بمراكز وقرى محافظة سوهاج بمشاركة وحضور الدكتور حامد عبدالدايم عضو لجنة التدريب والمهندس خالد عبدالراضى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والمهندس مصطفى عبد العال مدير عام المكافحة بالمديرية والدكتور محمد أمين مدير الإدارة الزراعية بجرجا.

وأضاف عبدالمجيد انه قد تم فى هذه الدورات تدريب الفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطوره شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجوده بها ودلالة ألوانها

وقد تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن ٣٥ فتاة وسيدة في كل دورة