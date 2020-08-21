الإتحاد العام لشباب العمال و”العامة للتجارة” ينظمان دورة تدريبية مجانية لإعداد وتأهيل الشباب للمشاركة بوعي في “النواب” و”المحليات”

تنسيقا بين الإتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة والنقابة العامة للعاملين في التجارة برئاسة النائب محمد وهب الله تُنَظْم دورة تدريبية مجانية في جميع المحافظات، لإعداد وتأهيل الشباب على مستوى الجمهورية للمشاركة في الإستحقاقات الدستورية القادمة كإنتخابات مجلس النواب والمحليات،وتأهيلهم للحصول علي دورة اعداد عضو نقابي،بهدف إعداد قيادات وكوادر شبابية تشارك بفعالية ووعي في تلك الإنتخابات وغيرها ،وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يٌوليٍ إهتماماً كبيراً بقطاع الشباب .

وأعلن محمد وهب الله في تصريحات صحفية اليوم الجمعة عن فتح باب التقديم للدورة التي قال عنها أنها الأولى من نوعها لأكبر تدريب شامل عن إعداد كادر عمالي سياسي بمشاركة شخصيات نقابية وتنفيذية كبيرة ،بجميع المحافظات ،موضحا أنه من ضمن برنامج “الدورة” محاضرة تنمية بشرية و الاعلان عن انطلاق مباردة “إبني عقلك”.

ورصد “وهب الله” عناوين محاضرات “الدورة” وبرنامجها ،موضحا أن الدورة التي ستبدأ أولى فعاليتها في الاسكندرية ثم في باقي المحافظات ،وسيعلن عن الجدول الزمني لكل محافظة قبل كل دورة ،وان الدورة الاولى ستكون في مقر النقابة العامة للعاملين بالتجارة بمحافظة الاسكندرية ،وستتناول الدورات موضوعات عدة عناوينها :-شرح تاريخ الادارة المحلية في مصر . -وضع المحليات في الدساتير المصرية . -كيفية تشكيل المجالس المحلية في مصر .-النظام الانتخابي الأمثل المحليات . -اختيار المحافظين بالانتخاب او التعيين .-كيفية اختيار القيادات التنفيذية .-مهام واختصاصات المجالس المحلية.-كيفية ممارسة عضو المجلس الشعبي المحلي الرقابة على مرافق ومؤسسات الدولة عن طريق الاستجواب والسؤال وطلب الاحاطة .

وقال وهب الله أن مدة التدريب 9 ساعات مقسمة على ثلاثة أيام ،بواقع3ساعات يوميا ،وبقدمها متخصصين في مجال النقابات العمالية ،والمجالس المحلية والدساتير ،مضيفا أن العدد المطلوب 120 مشاركاً بأسبقية التسجيل ،وان موعد التدريب من الساعه 5:00م الى 8:00م ،وأن تحديد الموعد سيتم من خلال اتصال تليفوني ،وأن أي استفسار يجب الإتصال على : 01226699912 /01280651993 /01222577929 /01030162255،مشيرا إلى أن مقر الدورة الاولى هو النقابة العامة للعاملين بالتجارة بشارع السنترال بالاسكندرية ،وأن رسوم التدريب مجانًا 100% ،على أن يكون سن المتدرب من 21 عام وللجهة المنظمة نسبة 30% تحت السن لكي يستفيد اكبر عدد من المشاركين ،وأن العدد محدود وبأسبقية إرسال البيانات المطلوبه وهى :الأسم – تاريخ الميلاد – العنوان – الرقم القومى -احضار صورة بطاقه وصورة شخصيه – المؤهل – الإنتماء الحزبى – القسم التابع له..وسيتم تأكيد الموافقة على الحضور خلال مكالمة هاتفية.