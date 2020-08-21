نيابة العامرية بالاسكندرية تأمر بدفن جثة غريق جديد فى شاطئ ابو يوسف

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بدفن جثة شاب من محافظة المنوفية، لقي مصرعه غرقا عقب نزوله مياه البحر بشاطئ أبو يوسف المغلق أمس وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغا أمس يفيد بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود حالة غرق بشاطئ أبو يوسف. انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة، وتبين غرق “أ. ع. ح”، 19 سنة، مقيم بشبين الكوم محافظة المنوفية، وتم انتشال جثمانه علي بعد أمتار من مكان غرقه، وإنقاذ والده بواسطة مشرفي الشواطئ بتلك المنطقة، والذي نزل لإنقاذ نجله من الغرق، وذلك لأن الغريق نزل في مكان خطر ولم يكن متواجد أحد علي الشاطئ المغلق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات. تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بالتعاون مع مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من انتشال جثة شاب من محافظة المنوفية، لقي مصرعه غرقا عقب نزوله مياه البحر بشاطئ أبو يوسف المغلق، كما تمكنوا من إنقاذ والده الذي نزل للمياه في محاولة لإنقاذ نجله بسبب ارتفاع الأمواج.