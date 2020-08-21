محمود دوير يكتب:اتفاق “إبراهيم ” طعنة جديدة فى ظهر القضية الفلسطينية

*محمود دوير

هل كان الصراع العربى – الإسرائيلى – صراعا دينيا فى يوم من الأيام بين الملسمين واليهود والمسيحين فى البلدان العربيه والكيان الصهيونى ..

هذا السؤال هو أو ما خطر بذهنى عند مطالعتى لبيان الرئيس الأمريكى “ترامب ” والذى وصف اتفاق تطبيع العلاقات بين كل من الإمارات العربيه واسرائيل وصفا دينيا هو “إبراهيم ” أبا الأنبياء جميعا وهو وصف يحمل مغالطة كبيرة حول طبيعة الصراع بين العرب والصهاينة الذى نشأ عقب استيلاء عصابات صهيونية بدعم غربى وتنفيذا لوعد “بولفور” الشهير وتم الإستيلاء على أراضى عربيه فى عام 1947 واستمر العدوان حتى الآن فى تحد صارخ لكل القرارات الدولية .

لا يمكن قبول تلك الرؤية التى يسعى ترامب لفرضها على عقول العرب ووجدان العالم .. نحن لم ولن نكن أمام صراع دينى بين الأديان السماوية الثلاث بل نحن أمام صراع حق شعب فى استعادة أرضه المسلوبة ومحاولات عصابات مسلحة – كونت دولة – الإستمرار فى احتلال أراضى فلسطين

فى صباح يوم السبت 8 أغسطس الجارى وقبل أيام من اعلان الإتفاق السياسى بين الدولتين نظمت الجالية اليهودية في إمارة دبي بالامارات العربية، أول “صلاة سبت”، لتكون بذلك أول صلاة في الخليج العربي، عقب افتتاح كنيس دبي لليهود، حيث لقيت هذه الخطوة احتفالا في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد نقلت أنباء عن إقامة كنيس يهودي سري في أحد الأحياء الراقية بمدينة دبي

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الكنيس موجود في فيلا غير مكشوفة وسط المنازل بأحد الأحياء الراقية في دبي، فيما اعتبرت الوكالة أن “الموافقة غير المعلنة على وجوده من قبل المشيخة الإسلامية، تعد بمثابة إعادة ميلاد بطيئة للمجتمع اليهودي في الخليج ”

وكان ذلك بمثابة احتفال مسبق باتفاق السلام الذي أعلن نتنياهو في مؤتمره الصحفي بأنه اتفاق السلام الثالث مع دولة عربية قاصداً بذلك مصر والأردن والإمارات فى تجاهل واضح وصارخ لاتفاقاته مع الفلسطينيين.

واعلن نتنياهو أن الإمارات ستتستثمر في إسرائيل بينما ستستثمر إسرائيل في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمياه في الإمارات .

وجاء هذا الإتفاق فى لحظة دوليه وأقليمية شديدة الحساسية والـتأزم وتعانى القضيه الفلسطينية وضع شديد السوء والتراجع بفضل عوامل عديدة من بينها هيمنة اليمين على مقدرات السياسة العالميه وانحياز فاضح وفاجر ضد الشعب العربى فى فلسطين ولعل أبرز تجلياته كان قرار الإدارة الأمركيه بنقل سفارة بلادهم إلى القدس ومن ثم تغيير هويتها تماما والإعتراف العملى بأنها عاصمة للدولة العبرية .

ولعل الخطوات التصعيدية التى قادها”نتنياهو ” واصراره على تنفيذ خطته بضم أجزاء جديدة من أراضى الضفة فى تحد جديد للشرعية الدوليه وقرارات المنظمات الدوليه التى تناولت موقف تلك المناطق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة .

تلك الخطوات تأتى مع حصار دائم ومستمر للشعب الفلسطينى وتضييق اقتصادى متواصل وغياب كامل للدور العربى الذى أصبح على حافة الإنهيار وغاب عنه حتى القليل القليل من التأثير الدبلوماسى فى دعم قضية العرب الأولى خلال تاريخه الحديث .

يبقى السؤال المركب الذى يشغل ملايين العرب وهو “لماذا أقدمت الإمارات على تلك الخطوة فى ذلك التوقيت ؟ وماذا بعد ؟

من المعروف أن العلاقة الوثيقة بين كل من العربية السعودية والإمارات تشير إلى مباركه سعودية – حتى لو لم تعلن – لتلك الخطوة وتمثل “أبو ظبى “جزء من حلف سياسى قريب جدا من الإدارة الأمريكية وشريك فى حرب اليمن ومعاد لإيران ومن ثم فإن مصالح سياسية واقتصاديه تربط بين كل من السعودية والإمارات من جهة وبين الإدارة الأمريكيه برئاسة ترامب المقبل على انتخابات يعانى خلالها من تراجع شديد فى شعبيته ويسعى للبقاء فى البيت الأبيض لولايه أخرى وأخيرة لإستكمال برنامجه الذى يأتى دعم إسرائيل من أهم بنوده وأولوياته .

على الجانب الآخر يعانى “نتنياهو ” من أزمة داخليه عنيفة سواء تكاد تعصف بمستقبله السياسى ومن ثم فهو يحتاج إلى طوق نجاة يرسخ أقدامه ويزيد من شعبيته وشعبيه حزبه “الليكود ” ليأتى هذا الإتفاق السياسى والإقتصادى الذى وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلى قائلا “إنه اتفاق تاريخى لا يقل أهمية عن اتفاق السلام مع مصر الموقع بين مناحم بيجين والرئيس السادات ”

المتوقع إذن أن تخطو المملكه العربيه السعوديه خطوات مقبلة نحو التطبيع مع اسرائيل أصبح وارد .. لكن المؤكد أن القضية الفلسطينية تعانى الآن من مأزق شديد التعقيد قد يهددها … بينما نراهن على إرادة الشعب الأبى فى فلسطين الضامن الوحيد لبقاء تلك القضية العادلة مهما تعرضت لطعنات غادرة من الأشقاء