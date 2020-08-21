منظمة الوحدة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت منظمة الوحدة العربية في بيان لها اليوم الجمعة الموافق ٢١من شهر أغسطس ٢٠٢٠م بالإعلان القاضي بوقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة في ليبيا ،والذي تم الإعلان عنه اليوم ، والذي أقره كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، و رئيس مجلس النواب الليبي، حيث نص الإعلان على التزام الجانبين بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في ربوع ليبيا، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات انتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح الشعب الليبي، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.

كما عبر الكاتب الصحفى محمد السعيد الأسود رئيس منظمة الوحدة العربية عن سعادته بهذا الإعلان الذي يحقن دماء الشعب الليبي ، ويحقق السلام و استتباب الأوضاع الأمنية، والسعي قدماً نحو إحلال التنمية الشاملة في البلاد ما يحقق استقلال الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الليبيين .