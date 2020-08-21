“نقابة الأطباء” تكلف وكيل النقابة بمهام الأمين العام.. وتشكيل هيئة المكتب أكتوبر المقبل

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مجلس النقابة العامة قرر خلال اجتماعه، والذى تم عقده مساء اليوم الجمعة، تكليف الدكتور نجوى الشافعي وكيل النقابة، بمهام الأمين العام، بدلا من الدكتور إيهاب الطاهر والذى تقدم باستقالته، مع استمرار توليها مهام منصب وكيل النقابة، وذلك لحين انتخابات تشكيل هيئة المكتب، المقرر لها أكتوبر المقبل.

ويأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، وذلك على خلفية نشر الصفحة الرسمية للنقابة نعى وفاة القيادة الإخوانى “عصام العريان”.

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان، أنه جاء فى نص الاستقالة: “وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين”.

وأضاف: “فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني الدكتور عصام العريان ، فهذا الامر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية ، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر ، وأعيد التأكيد علي رفضي ذلك”.