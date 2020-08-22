اليوم وبحضور وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة ومدير “العمل العربية” ورئيس “القابضة”:إفتتاح فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ،و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ،وعدد من القيادات النقابية و التنفيذية ورؤساء الشركات ،ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيح د. أحمد مصطفى نيابة عن وزير قطاع الاعمال العام ، في السابعة من مساء اليوم السبت فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ90 يوما ، من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا.

صرح بذلك اليوم السبت رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم ،ورصد امكانيات الفندوق ومميزاته موضحا أنه تم الاستعادة بإدارة متخصصة ومحترفة ،مشيرا ايضا الى ان الاستعانة ببعض العمالة والفنيين من الشركات التابعة تسبب في توفير نصف التكلفة ،وقال إنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة ، من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار لتوفير المياه بصفة دائمة للنزلاء وضمان عدم انقطاعها، فضلا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كافة التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كافة وسائل الأمان للنزلاء،موضحا أن ذلك الافتتاح والتطوير هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها “النقابة العامة ” من أجل تعظيم مواردها والاستفادة القصوى من منشآتها و الأصول الثابتة غير المستغلة ،وذلك من اجل خدمة العمال وتحقيق الحلم الاكبر بإقرار معاش تكميلي للعاملين بالقطاع .

.وقال رئيس النقابة العامة أن “الفندق” يحتوي على غرفة تحكم رئيسية تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الإنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة …و4 ادوار تشمل 40 غرفة تستوعب 64 نزيلا ، بالإضافة إلى سويت فاخر فى كل دور، وكل غرفة مزودة بحمام منفصل على غرار الفنادق الكبرى ، وجميع الغرف تفتح بنظام الكارت الممغنط لتوفير الأمان اللازم للنزلاء.

وقدم رئيس النقابة، ما يضمه الفندق من مطعم مركزى يتسع لما يزيد عن 150 شخص، وبه جزء مخصص للعائلات، وأخر للأفراد يطل على الشارع الرئيسى المقابل للدار، فضلا عن عدة شرفات تم إعدادها بالأدوات اللازمة كمكان لتناول الطعام للنزلاء فى الهواء الطلق، كل شرفة بها طاولة واحدة وحولها 4 كراسى ،مع توافر نظام السلامة والصحة المهنية المتبع فى الردهات والغرف والقاعات وسلم الطوارئ المعد للحالات الطارئة كالأبواب المطلة عليه يتم فتحها من داخل الفندق وليس من خارجه ضمان لتوفير كافة اشتراطات السلامة فى حالة حدوث أى ظرف طارئ.

وأشار عبد الفتاح إبراهيم الى ان الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات تصلح لكافة الاغراض الترفيهية والاجتماعية ،موضحا ان المرحلة المقبلة سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة في الارض المواجهة للفندق والتي تبلبغ مساحتها 3000 متر مربع .

واضاف ابراهيم:” انه نظرا لالتزام النقابة العامة بإشتراطات السلامة والصحة المدنية حصلنا على شهادة الجودة من الادارة العامة للدفاع المدني والحريق بإستفاءنا إشتراطات الكود المصري للسلامة والصحة المهنية” ،ووجه إبراهيم الشكر والتقدير الى كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل الذي سيتوقف التاريخ امامه طويلا .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد قال في تصريحات سابقة بشأن “الفندق” ، أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج يعتبر حدث فريد على المستوى النقابى، سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية،والعربية ، موجها ضرورة أن تكون الإدارة طبقا للنظم الفندقية العالمية، ووعد وأوفى بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال المراحل النهاية سواء داخل أو خارج الفندق، خاصة فى المناطق المحيطة بالمكان، ذلك مع جميع الجهات المعنية، حتى يمكن للنقابة الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.