مباحثات وزير البترول مع نائب رئيس شركة نافتوجاز الأوكرانية

التقى المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة مع السيد سيرجى بيرلوما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نافتوجاز الأوكرانية والوفد المرافق له ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة الحالية فى مجالات البحث والاستشكاف وإنتاج البترول والغاز بمنطقتى الصحراء الغربية وجنوب مصر، وبحث سبل زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن هناك رغبة قوية من الشركة الأوكرانية فى المشاركة فى المزايدات التى سيتم طرحها للبحث عن البترول والغاز، والتوسع فى الاستثمارات المشتركة من خلال مجالات التعاون الجديدة فى المشروعات البترولية ، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية فى ظل المناخ الجاذب للاستثمار وحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لتحفيز الشركات العالمية لزيادة تواجدها داخل مصر وضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البترول والغاز فى ضوء الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأوكرانية هي الشريك الأجنبى لشركة بتروسنان بالصحراء الغربية وتعمل فى منطقتى امتياز وادى المحاريث وجنوب وادى المحاريث بشرق وادى النيل بجنوب مصر .

شارك فى جلسة المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول .