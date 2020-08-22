نقيب أطباء الأسنان الجديد: لم الشمل والقضاء على الانقسامات والصراعات الداخلية على رأس أولويات العمل لدينا

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الجديد ، ان ملف لم الشمل والقضاء على الانقسامات والصراعات الداخلية التي شهدها مجلس النقابة العامة خلال السنوات الأخيرة علي رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والفائز في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان والتي جرت الجمعة، في أول تصريح له عقب فوزه أن تفعيل لجنة آداب المهنة سيكون علي رأس أولوياته أيضا خلال الفترة المقبلة .

وأشار نقيب أطباء الأسنان الجديد إلى أنه سيعمل علي ضبط أعداد المقبولين بكليات طب الاسنان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، ليتناسب أعداد الخريجين مع حاجة سوق العمل.

وأوضح أنه سيعمل أيضا للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لوضع خطة واضحة المعالم لتكليف خريجي كليات طب الأسنان طويلة الأجل، للقضاء علي أزمة التكليف السنوية.

وقال الدكتور إيهاب هيكل إنه سيعمل أيضا علي إدخال التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية لنقابة أطباء الأسنان تمهيداً للعمل بها في الانتخابات بعد إجراء التعديلات القانونية اللازمة.

ووجه الدكتور إيهاب هيكل الشكر لكل أطباء الأسنان، متعهدا بالعمل علي رفع شأن مهنة طب الاسنان والنقابة.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان قد جرى التصويت فيها اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك بعد تأجيلها 5 مرات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث كان مقررا عقدها في مارس الماضي.

يذكر أن عدد المرشحين علي مقعد نقيب أطباء الأسنان بلغ ١٠ مرشحين أبرزهم الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة العامة للأطباء الأسنان، والدكتور ياسر الجندي نقيب الأسنان الحالي، والدكتور حسام أبوساطي رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بوزارة الصحة والسكان والدكتور أميمة المحلاوي والدكتور خيري المرسي.

بينما بلغ عدد المرشحين علي مقاعد المستوي العام التي يجري عليها الانتخابات والبالغ عددها ٦ مقاعد نحو ٨ مرشحين علي مقاعد فوق السن، و١١ مرشحاً علي مقاعد تحت السن.

وتنافس ١٣ مرشحاً علي مقاعد ممثلي المناطق البالغ عددها ٥ مقاعد، بعدما حسم الدكتور أيمن عبدالمتجلي مقعد ممثل منطقة شمال الصعيد بالتزكية.