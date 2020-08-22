“شعراوى”  : “مواطن” بكفر الشيخ يتصالح على 9 مخالفات بناء ويسدد 33 مليون جنيه للدولة

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالمحافظات بما يدعم استيداء حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة فى 9 طلبات للتصالح فى مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ ، وأضاف شعراوى أن المواطن ( ع . م . م . ع ) تقدم وكيلاً عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التى تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها فى كل عقار على حده وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي ٦٨٨ ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي ٣.٨ مليار جنيه حتي ١٨ أغسطس الجاري .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها السادة المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، وطالب الوزير المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .

ووجه اللواء محمود شعراوي ، السادة المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة ، وشدد شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الإجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .

وطالب وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات .