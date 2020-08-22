” الزراعة” : تنفيذ 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعي بمحافظة المنيا

اكد د هانى حسن مدير معهد التناسليات انه تنفذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بالتوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية ولتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة الي صغار الزراع والمربيين قامت نخبة من اساتذه معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطري بالمنيا في اطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدي صغار المربيين الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة الاستاذة الدكتورة هنية الاتربي تم عمل ستة قوافل في الفترة من الخامس عشر من اغسطس حتي العشرين اغسطس 2020 في قري بني صامت مركز بني مزار , قلوصنا مركز سمالوط, منشأة الشريعي مركز سمالوط, بني موسي مركز ابو قرقاص, مطاي البلد مركز مطاي, شم البحرية مركز مغاغة بمحافظة المنيا وقد تم فحص وعلاج عدد 5232 خمسة الاف ومائتان واثنان و ثلاثون حيوان منهم 3121 ثلاثة الاف ومائة وواحد وعشرون حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية وتم فحص عدد 10 طلائق واخذ عينات منهم لعمل الاختبارات المعملية للكشف عن الامراض التناسلية. وتم تلقيح عدد 7 انثي تصادف شياعهم واستعدادهم للتلقيح اثناء القافلة وتم علاج 2101 حيوان علاج باطني وطفيليات داخلية وخارجية وتم تحصين 1041 حيوان بالتحصينات غير سيادية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 2676 مستفيد من صغار مربي الماشية وبعض الحاصلين علي قروض مروعات تنمية الثروة الحيوانية من صغار المربيين كما تم تنفيذ ندوتين ارشاديتين لصغار المربيين بعنوان التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي واخري بعنوان تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كبدائل اقتصادية في الاعلاف كما تم تدريب عدد 43 متدرب من الاطباء البيطرين علي اعمال التلقيح الاصطناعي والكشف والتشخيص باستخدام الاشعة فوق الصوتية ( السونار ) واستخدامه في الكشف عن ايجابيه الحالات التي تم تلقيحها صناعيا كما تم عمل العديد من العمليات الجراحية وتدريب الاطباء البيطريين عليها . وفي ختام اعمال القافله تم عقد اجتماع مع اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا الذي قدم الشكر لاعضاء القافله علي جهودهم وحملهم رساله شكر وتقدير لوزير الزراعه علي الاهتمام بمحافظه المنيا.

وجدير بالذكر ان المعهد سيقوم بتنفيذ 65 قافله بيطريه حتي ديسمبر المقبل بدعم الوزاره وعدد 32 قافله بدعم جمعيه مصر الخير لتشخيص وعلاج الامراض التناسليه للماشيه المصربه والتدريب للشباب واجراء العمليات الجراحيه والتلقيح الصناعي كما ان معهد التناسليات نفذ خلال العام الحالي 34 قافله بيطريه لخدمه القري الاكثر احتياجا في مصر