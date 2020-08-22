“مؤسسة المرأة الأفريقية” تدشن هشتاج” اختار السلام”

دشنت مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية، برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، هشتاج “‎#اختار_السلام” بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، والذى يوافق ٢١ أغسطس من كل عام .

وأكد عماد الكومى، رئيس لجنة الشباب بالمؤسسة، أن تدشين الهشتاج يهدف إلى انضمام أكبر عدد ممكن معنا، فيداً بيد يمكننا أن نبني مستقبلاً أفضل للجميع، ولتذكر ضحايا الإرهاب وبذل المزيد من الجهود لدعمهم، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم واندمال جراحهم.

وأضاف الكومى، أن لجنة الشباب في مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية، تضع نصب أعينها العمل مع الشباب والحكومات على صياغة واعتماد استراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا، ومواصلة دعم رابطات الضحايا فيما تضطلع به من أعمال قيمة، مشيرا إلى ضرورة أن نكفل على الدوام، إسماع أصوات أولئك الذين يعانون وعدم تواريهم أبدا في طي النسيان.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد أقرت يوم ٢١ أغسطس، بأنه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.