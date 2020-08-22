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غلق 23 صيدلية بعدد من قرى ومراكز المنوفية لمخالفتهم القانون

كتب جريدة الأهالي
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كتب عادل شحتينو
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي الغلق الإداري ل(23 ) صيدلية بمراكز ومدن ( قويسنا ، بركة السبع ، الباجور، السادات، شبين الكوم ) لإدارة النشاط بدون تواجد المدير المسئول ومخالفة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة، حيث تبين خلال مرور التفتيش مخالفة (9 ) صيدليات بناحية شبرا بخوم بمركز قويسنا و(7 ) صيدليات بناحية طوخ طنبشا وجنزور وهورين بمركز بركة السبع و(5) صيدليات بناحية أسطنها مركز الباجور ، وصيدلية بناحية السادات ، وأخرى بناحية شبين الكوم .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جريدة الأهالي
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