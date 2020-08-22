محافظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة
كتب عادل شحتينو
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قراراً تضمن تكليف سمير عتريس عبد الله مدير مشروع تحسين الطرق الإقليمية للعمل رئيساً لحي غرب شبين الكوم ، ووحيد صلاح عبد ربه رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل مديراً لمشروع تحسين الطرق الإقليمية بالمحافظة ، وكذا تكليف هاني محمد عبد الله الجزار للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان لشئون الحملة الميكانيكية وملف التصالح وملف التقنين . كما تضمن القرار تكليف ياسر محمود محمود بدوي سكرتير الوحدة المحلية برملة الإنجب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدروة ، و عودة سماح رجب شعبان محمد و مني عبد الغفار صقر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون . يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات .