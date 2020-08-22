المحافظ يتفقد إمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بمدرستي جمال عبد الناصر واحمد وحيد بالزقازيق

كتب محمد يعقوب

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد سير إمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 بمدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات وأحمد وحيد الرسمية للغات بنين بمدينه الزقازيق، للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من إنتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في إمتحانات الدور الثاني لهذا العام. بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، والتي تضم 3 لجان لإستيعاب 35 طالب وطالبة ، لمتابعة سير إمتحانات اليوم الأول للدور الثاني في مادة اللغة العربية والتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد أداء الإمتحان حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. كما توجه محافظ الشرقية لمدرسة الشهيد النقيب أحمد وحيد الرسمية للغات التابعة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، والتي تضم 4 لجان لإستيعاب 59 طالب وطالبة ، لمتابعة سير إمتحانات اليوم الأول في الدور الثاني ، مشدداً على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس التي تشهد إمتحانات الدور الثاني لإمتحانات الثانوية العامة وعددها 25 مدرسة ، لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة ، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم مقار اللجان. اطمأن المحافظ من الطلاب علي مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان مشدداً على ضرورة عدم تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان الامتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصاً على الصحه العامه ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان. يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام يبلغ 9590 طالب وطالبة . رافق المحافظ الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذة ثناء فوزي رئيس حي ثان.