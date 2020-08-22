الزمالك يهزم الأهلي

حقق نادي الزمالك فوزا على غريمه التقليدي الأهلي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وافتتح لاعب خط الوسط أحمد سيد التسجل للزمالك مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.وأدرك اللاعب ياسر إبراهيم التعادل للأهلي بهدف أحرزه، في الدقيقة 62 من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.ولكن المهاجم محمد مصطفى وضع الزمالك في المقدمة مرة أخرى وسريعا، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.ومن ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث للقلعة البيضاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.وتجمد رصيد الأهلي، بعد هذه الهزيمة، عند 56 نقطة، ولكنه يتصدر قائمة الدوري.بينما تقدم الزمالك، بعد هذا الفوز، إلى المركز الثاني، برصيد 42 نقطة.