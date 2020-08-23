تعيين طاقم حكام دولي لنهائيات الكاتا فردي بالدورة الالكترونية للجامعات

تستكمل اليوم منافسات الادوار النهائية من بطولة الكاتا فردي طلبة وطالبات والتي يتحدد على أثرها ترتيب المراكز وذلك ضمن فعاليات الدورة الالكترونية الاولى للجامعات.

وكانت منافسات الادوار التمهيدية للبطولة قد اسفرت عن تأهل علي الكومي واحمد زريعة من وزارة التعليم العالي، واحمد الكتبي من الاكاديمية العربية، واحمد جمال من جامعة المنيا، ومحمد اشرف وعبد الرحمن اشرف من جامعة اسيوط، وعبد الرحمن مصطفي من الجامعة البريطانية، وزياد حسن من جامعة دمياط، بينما تأهلت الطالبات شهد مصطفي ممثلة الجامعة الالمانية، وشهد ايهاب من الاكاديمية العربية، وندي ابراهيم ونادين ناجي من وزارة التعليم العالي، وانا بكر ودينا محمد من جامعة اسيوط، ورضوي عبدالفتاح من جامعة الاسكندرية، واسماء مجدي من جامعة القاهرة.

ويقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع المصري للكاراتية، والذي قام بتعيين طاقم حكام دولي لادارة باقي المنافسات التي تحدد البطل وباقي المراكز.